Σάρας: «Για ποιο Final 4 μου μιλάτε»; (pics)

Η Μπασκόνια... σκόρπισε τη Ζάλγκιρις στη Fernando Buesa Arena μολονότι παρατάχθηκε χωρίς τον αρχηγό και MVP της, Τορνίκε Σενγκέλια ενώ η εμφάνιση των Λιθουανών προβλημάτισε τον Σαρούνας Γιασικεβίτσιους.

Jasikevicius had ~15 minute locker room speech after terrible Zalgiris loss to Baskonia 64:84: “My players felt like superstars. I love my team, but I’m worried what I saw past few weeks. They must understand what made them so great: discipline, execution and heart.” — Donatas Urbonas (@Urbodo) 16 Μαρτίου 2018

Saras: “We have to look at the mirror. Somebody talk about us in Final 4. What Final 4 with such game? Maybe players started to look at the standings. They wait for somebody to take them to playoffs. You have to do it by yourself. Otherwise you might finish the season in 3 weeks” — Donatas Urbonas (@Urbodo) 16 Μαρτίου 2018