Η εκτίμηση που τρέφουν ο ένας για τον άλλον είναι γνωστή και ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς το έδειξε γι' ακόμα μια φορά με τα λεγόμενά του.

Ο Σέρβος προπονητής ρωτήθηκε για το αν η Ζαλγκίρις μπορεί να φτάσει Final 4 κι εκείνος ήταν κάθετος: «Δίχως αμφιβολία! Πιστεύω πως όλα προέρχονται από τον Σάρας. Ειλικρινά. Έχει μεταφέρει την ενέργειά του στην ομάδα και οι παίκτες τον εμπιστεύονται. Ο Σάρας είναι σίγουρα το "κλειδί". Παίζουν εξαιρετικό και πολύ καλό μπάσκετ».

Obradovic considers Zalgiris as a team of Final 4 capabilities: "Without any question. I believe everything comes from Saras. Honestly. Because he transmitted his energy to the team & players trust him. Saras is the key for sure. They play excellent. Really, very good basketball"

— Donatas Urbonas (@Urbodo) 13 Μαρτίου 2018