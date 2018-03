Έγινε πατέρας ο Χάντερ (pic)

Πατέρας έγινε ο Οθέλο Χάντερ. Με ανάρτηση της η ΤΣΣΚΑ ενημέρωσε πως η σύζυγος του παίκτη της έφερε στη ζωή ένα υγιέστατο κοριτσάκι ύψους 53 εκατοστών.

Να του ζήσει η κορούλα!

Δείτε την ανάρτηση των Ρώσων

Congratulations on your newborn daughter, Othello!

The family of our club’s center Othello Hunter got an addition today. His spouse Alyssa gave birth to a daughter!

The daughter’s height is 53 cm, weight is 3800 g. We wish all the family good health!#CSKAbasket pic.twitter.com/y4HBMGMZhU

— CSKA Moscow (@cskabasket) 8 Μαρτίου 2018