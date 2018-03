Εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια για το Ζαλγκίρις-Φενέρ! (pic)

Δεν υπήρχε μεγάλο ματς για την Ζαλγκίρις και οι οπαδοί της να μην έδωσαν βροντερό «παρών»!

Η ομάδα του Κάουνας ανακοίνωσε πως τα εισιτήρια και για το παιχνίδι με την Φενέρμπαχτσε (08/09, 20:00) έκαναν... φτερά!

Αυτό σημαίνει πως περίπου 15.500 φίλοι της θα είναι στην «Zalgirio Arena» για να την στηρίξουν!

Another #EuroLeague game in #Kaunas - another #SOLDOUT! @ZalgirioArena will be completely full when @EuroLeague champions @FBBasketbol comes to town on Friday! #ManoKomanda #MyTeam #ZALFBD pic.twitter.com/gOLZUTDhRi

