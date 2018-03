Ο Αμερικανός σέντερ δεν πτοήθηκε από τη διάθεση του Αντριάν Μοερμάν να τον κόψει.

Ο Μπράντον Ντέιβις έβαλε και τον Γάλλο μέσα στο καλάθι με ένα εντυπωσιακό κάρφωμα.

Δείτε τη φάση...

.@Brandon_Davies0 lights up the first half with the HUGE finish #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/dBwajEThzG

— EuroLeague (@EuroLeague) 1 Μαρτίου 2018