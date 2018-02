Ντατόμε: «Επιστρέφω σύντομα» (pic)

Ο Ιταλός ψηλός της Φενέρ δεν ενίσχυσε την ομάδα του κόντρα στην Αρμάνι, εξαιτίας ενός τραυματισμού που αποκόμισε από την τελευταία προπόνηση.

Ωστόσο, δεν φαίνεται να είναι κάτι σοβαρό, καθώς ο Ντατόμε έδωσε την υπόσχεσή του για άμεση επιστροφή.

«Σας ευχαριστώ όλους για τη στήριξη, ευτυχώς δεν είναι κάτι σοβαρό και θα επιστρέψω σύντομα στην ομάδα. Στο μεταξύ, υπέροχο παιχνίδι από τους συμπαίκτες μου», ήταν τα λόγια του.

Tnx everybody for your support, hopefully it’s just a little thing and I’ll be able to join the team very soon.

Meanwhile great game by my teammates! #letsgofener

— Gigi Datome (@GigiDatome) 23 Φεβρουαρίου 2018