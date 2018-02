Χωρίς Ούντριχ με Εφές η Ζάλγκιρις (pic)

Ο Σλοβένος γκαρντ ταλαιπωρείται από ίωση κι έτσι δεν θα ενισχύσει τη Ζάλγκιρις Κάουνας στην αναμέτρηση με την Αναντολού Εφές (23/2, 19:30) για την 23η αγωνιστική της Euroleague. H ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους φιγουράρει στην 6η θέση της κατάταξης με ρεκόρ 13-9 ενώ η Κυπελλούχος Τουρκίας βρίσκεται στην 16η και τελευταία θέση με ρεκόρ 6-16.

Beno Udrih didn’t travel with Zalgiris for Euroleague game vs Anadolu Efes. Was injured at first, but now got flu

— Donatas Urbonas (@Urbodo) 22 Φεβρουαρίου 2018