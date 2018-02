Επίσημο: Ο Μπράουν στον Ολυμπιακό!

Αναλυτικά:

«Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει τη συμφωνία της με τον καλαθοσφαιριστή Μπόμπι Μπράουν.

Ο έμπειρος γκαρντ υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι το τέλος της σεζόν.

Το who is who του Μπόμπι Μπράουν

Hμ. Γεν.: 24/09/1984

Τοπ. Γεν.: Λος Άντζελες (ΗΠΑ)

Ύψος: 1.88

Πρ. Ομάδες: Fullerton State (2003-07), Alba Berlin (2007–2008), Sacramento Kings (2008–2009), Minnesota Timberwolves (2009), Νew Orleans Hornets (2009–2010), Los Angeles Clippers (2010), Asseco Prokom Gdynia (2010), ΑΡΗΣ (2010–2011), EWE Baskets Oldenburg (2011–2012), Montepaschi Siena (2012–2013), Dongguan / Shenzhen Leopards (2013–2016), Beşiktaş Sompo Japan (2016), Houston Rockets (2016–2018)

Ομαδικές Διακρίσεις

-Πρωταθλητής Ιταλίας 2013 με την Σιένα

-Κύπελλο Ιταλίας 2013 με την Σιένα

-Πρωταθλητής Γερμανίας (2008) με την Άλμπα

Ατομικές Διακρίσεις

- Alphonso Ford Trophy (πρώτος σκόρερ στην Ευρωλίγκα το 2013) με την Σιένα

- Πρώτος σκόρερ του Γερμανικού πρωταθλήματος (2012) Όλντεμπουργκ»