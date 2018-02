Ο Τρινκιέρι αποχαιρέτησε την Μπάμπεργκ (pic)

Ο άλλοτε ομοσπονδιακός προπονητής κατέκτησε τρία σερί πρωταθλήματα, ένα κύπελλο και δυο Super Cup με την Μπάμπεργκ ωστόσο οι δυο πλευρές έλυσαν τη συνεργασία τους έπειτα από τα αρνητικά αποτελέσματα στην Bundesliga. Η Μπάμπεργκ φιγουράρει στη 10η θέση της κατάταξης με ρεκόρ 10-10 και ο Τρινκιέρι αποχαιρέτησε την ομάδα μέσω Twitter.

«Ήταν μια πολύ όμορφη διαδρομή... Απεριόριστη εκτίμηση σε όλους όσοι την έκαναν πραγματικότητα... Καλή τύχη» ήταν το μήνυμα του Ιταλού κόουτς.

It has been a good run, much appreciation for whoever made all these a reality, best of luck!!!

Tchusss..... pic.twitter.com/cffl4sGEJE

— Andrea Trinchieri (@andreatrinkieri) 19 Φεβρουαρίου 2018