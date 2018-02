«Ήρωας» του Βιλντόθα ο Πριχιόνι! (vid)

Toν Πάμπλο Πριχιόνι έχει ως πρότυπο ο παίκτης της Μπασκόνια, Λούκα Βιλντόθα.

Ο Ισπανός επέλεξε τον πρώην Αργεντινό γκαρντ και νυν προπονητή σαν τον «ήρωα» του από την Εuroleague» και εξήγησε τον λόγο.

Η γενναιοδωρία του στην επίθεση και το γεγονός πως έκανε πάντα τους συμπαίκτες του ευτυχισμένους κέρδισαν τον Βιλντόθα.

Who do the current #EuroLeague players look up to?

Find out with 'My EuroLeague Hero'

First up @LucaVildoza pic.twitter.com/V06c77iQBF

— EuroLeague (@EuroLeague) 16 Φεβρουαρίου 2018