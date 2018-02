Τα αμυντικά «πολυεργαλεία» Παπανικολάου - Σίνγκλετον! (vids)

Δύο παίκτες ελληνικών ομάδων διεκδικούν το βραβείο του καλύτερου αμυντικού της Euroleague.

Ο Κώστας Παπανικολάου και Κρις Σίνγκλετον εκπροσωπούν τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό αντίστοιχα και η Euroleague έφτιαξε video για να παρουσιάσει μερικές φάσεις τους.

Δείτε την αμυντική προσήλωση τους

This season, Singleton has posted career highs in steals (5), blocks (4) and defensive rebounds (11) pic.twitter.com/9Sow2I1RUj

Kostas Papanikolaou has everything to do with the @olympiacosbc holding opponents to a league-low 33% three-point shooting pic.twitter.com/6aTuqQ6doB

— EuroLeague (@EuroLeague) 15 Φεβρουαρίου 2018