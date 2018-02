Το... ισπανικό πρωτάθλημα της Euroleague

H Euroleague διανύει τη 18η σεζόν της ενώ το σύστημα διεξαγωγής που εφαρμόζεται από πέρσι αναδεικνύει το δίκαιον του πράγματος, από τη στιγμή που προβλέπει πρωτάθλημα 16 ομάδων οι οποίες συμμετέχουν σε λίγκα 30 αγωνιστικών όπου όλοι παίζουν με όλους. Σε ό,τι αφορά την Ισπανία, οι Ίβηρες έχουν τη μεταλύτερη εκπροσώπηση στη διοργάνωση με πέντε ομάδες. Συγκεκριμένα η Ρεάλ Μαδρίτης, η Μπαρτσελόνα και η Μπασκόνια είναι οι τρεις εκ των 11 ομάδων που δεσμεύονται με δεκαετή συμβόλαια με την Euroleague Basketball, η Μάλαγα επέστρεψε φέτος μέσω της κατάκτησης του EuroCup ενώ η Βαλένθια εξασφάλισε τη συμμετοχή της ως πρωταθλήτρια Ισπανίας.

Οι Ισπανοί αποτελούν το 31.5% των συμμετεχόντων, εντούτοις μόνο η Ρεάλ βρίσκεται στην πρώτη οκτάδα της κατάταξης! Η ομάδα του Πάμπλο Λάσο φιγουράρει στην 5η θέση με ρεκόρ 13-9, η Μπασκόνια (9η, 10-12) και η Ουνικάχα Μάλαγα (10η, 9-13) θα εξαντλήσουν τις πιθανότητες για την πρόκριση στα playoffs ενώ η Βαλένθια (12η, 8-14) και η Μπαρτσελόνα (15η, 7-15) δεν προλαβαίνουν τα προημιτελικά. Τι κάνουν όμως, οι εκπρόσωποι της Ισπανίας μεταξύ τους σε ένα... μίνι-πρωτάθλημα Liga Endesa; Η Βαλένθια, η Ρεάλ Μαδρίτης και η Μπασκόνια έχουν ρεκόρ 4-2 στις αναμετρήσεις της regular season με τις ισπανικές ομάδες, η Μάλαγα έχει δώσει τα περισσότερα παιχνίδια με ρεκόρ 2-5 ενώ η Μπαρτσελόνα έχει πανηγυρίσει μόλις μια νίκη σε πέντε αγώνες!

Αναλυτικά

Βαλένθια 4-2 (66.6% επιτυχία)

vs Ρεάλ Μαδρίτης 0-1 (91-72 εκτός)

vs Μπαρτσελόνα 1-1 (81-76 εντός, 89-71 εκτός)

vs Μάλαγα 2-0 (91-53 εντός, 83-85 εκτός)

vs Μπασκόνια 1-0 (63-80 εκτός)

Ρεάλ Μαδρίτης 4-2 (66.6% επιτυχία)

vs Βαλένθια 1-0 (91-72 εντός)

vs Μπαρτσελόνα 1-0 (87-75 εντός)

vs Μάλαγα 1-1 (89-57 εντός, 80-75 εκτός)

vs Μπασκόνια 1-1 (75-73 εντός, 105-75 εκτός)

Μπασκόνια 4-2 (66.6% επιτυχία)

vs Ρεάλ Μαδρίτης 1-1 (105-75 εντός, 75-73 εκτός)

vs Μπαρτσελόνα 1-0 (85-82 εντός)

vs Μάλαγα 2-0 (88-82 εντός, 83-85 εκτός)

vs Βαλένθια 0-1 (63-80 εντός)

Μάλαγα 2-5 (28.5% επιτυχία)

vs Ρεάλ Μαδρίτης 1-1 (80-75 εντός, 89-57 εκτός)

vs Μπαρτσελόνα 1-0 (83-90 εκτός)

vs Βαλένθια 0-2 (83-85 εντός, 91-53 εκτός)

vs Μπασκόνια 0-2 (83-85 εντός, 88-82 εκτός)

Μπαρτσελόνα 1-4 (20% επιτυχία)

vs Βαλένθια 1-1 (89-71 εντός, 81-76 εκτός)

vs Ρεάλ Μαδρίτης 0-1 (87-75 εκτός)

vs Μάλαγα 0-1 (83-90)

vs Μπασκόνια 0-1 (85-82)