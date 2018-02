Ουίλτζερ για τρειιιιςςς!

Ο Καναδός φόργουορντ επιχείρησε τρίποντο στη λήξη της τρίτης περιόδου με την Ρεάλ Μαδρίτης κι ευστόχησε για το 62-65.

Μάλιστα, ο παίκτης του Ολυμπιακού τρέλανε και τον σπίκερ!

Δείτε την εκπληκτική φάση

@kwiltj beats the buzzer at the end of the 3rd with the DEEP 3!#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/Ow46NQasFC

— EuroLeague (@EuroLeague) 9 Φεβρουαρίου 2018