Αποβλήθηκε ο Ιτούδης, οδηγίες από τη φυσούνα! (vids)

Ο Έλληνας τεχνικός είχε έντονα παράπονα από τους διαιτητές της αναμέτρησης με τους πρωταθλητές Ισπανίας, τιμωρήθηκε με τεχνική ποινή στην πρώτη φάση της τελευταίας περιόδου. Απάντησε με ενδεικτικό και ειρωνικό χειροκρότημα στους διαιτητές οι οποίοι δεν δίστασαν να τον τιμωρήσουν ξανά με τεχνική ποινή και φυσικά να τον αποβάλουν αυτόματα από τον πάγκο της ΤΣΣΚΑ Μόσχας.

Στη συνέχεια του ματς έμεινε κοντά στη φυσούνα και μέσω συνεργάτη του έδινε οδηγίες.

