Θέαμα προσφέρει ο Άντονι Γκιλ στο ματς της Χίμκι με την Βαλένθια.

Ο παίκτης του Μπαρτζώκα βρήκε το... άνοιγμα στην ρακέτα των Ισπανών και ολοκλήρωσε τη φάση με ένα φοβερό κάρφωμα.

Δείτε την... πτήση του

You might want to get out of Anthony Gill's way... #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/YIqga6LGb9

— EuroLeague (@EuroLeague) 26 Ιανουαρίου 2018