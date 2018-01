Πρώτη ήττα στο ΟΑΚΑ μετά από 274 ημέρες!

Το τρίποντο του Σέρχιο Ροντρίγκεθ στα 49" για το φινάλε του αγώνα στο ΟΑΚΑ (69-74) έγειρε την πλάστιγγα υπέρ της ΤΣΣΚΑ που εν τέλει επικράτησε του Παναθηναϊκού με 70-75 για τη 19η αγωνιστική της Euroleague και υποχρέωσε τους «πράσινους» στην πρώτη εφετινή εντός έδρας ήττα τους στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση.

Η προηγούμενη ήττα του Παναθηναϊκού στο ΟΑΚΑ... χάνεται στις 20 Απριλίου 2017 όταν η μετέπειτα πρωταθλήτρια Ευρώπης Φενέρμπαχτσε έκανε το 2-0 στην προημιτελική σειρά των playoffs και στη συνέχεια σφράγισε την πρόκριση στο Final 4 της Κωνσταντινούπολης. Έκτοτε μεσολάβησαν 274 ημέρες και 9 σερί νίκες για τον Παναθηναϊκό στη regular season. Να τονισθεί πως πέρυσι από το ΟΑΚΑ είχε αποδράσει μόνο ο Ολυμπιακός στην κανονική διάρκεια της Euroleague.

Το εφετινό σερί του Παναθηναϊκού στο ΟΑΚΑ

vs Μπάμπεργκ 93-83

vs Φενέρμπαχτσε 70-68

vs Χίμκι 93-65

vs Ρεάλ Μαδρίτης 82-80

vs Μάλαγα 82-71

vs Αρμάνι Μιλάνο 80-72

vs Μακάμπι 89-76

vs Εφές 90-79

vs Μπαρτσελόνα 84-75