Έχουν κέφια οι «ερυθρόλευκοι» στο παιχνίδι κόντρα στην Μακάμπι. Ο Κώστας Παπανικολάου πήρε πάνω του την επίθεση, μάζεψε γύρω του την άμυνα και έβγαλε τρομερή ασίστ στον Μιλουτίνοφ, με τον ψηλό του Ολυμπιακού να καρφώνει δυνατά.

.@NMilutinov collects the wraparound pass and slams it down for @olympiacosbc #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/FrmZL8WOyo

— EuroLeague (@EuroLeague) 16 Ιανουαρίου 2018