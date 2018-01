«Διαβολοβδομάδα» που θα κρίνει πολλά! (pics & vids)

Σε... τρελούς ρυθμούς συνεχίζουν οι «αιώνιοι» και μπαίνουν σε μία εβδομάδα με διπλά ματς, η οποία θα κρίνει πολλά για το πλεονέκτημα στα playoffs.

Ο Ολυμπιακός, θέλοντας να ξεχάσει την βαριά ήττα από την Μπασκόνια, υποδέχεται την Μακάμπι (16/01, 21:00), στο πρώτο ματς της τρέχουσας εβδομάδας.

Οι «ερυθρόλευκοι» (12-5) επιθυμούν την επιστροφή στις νίκες, κόντρα σε μια... ασταθή ομάδα, η οποία βρίσκεται στην 7η θέση (9-8) θέλει να εξασφαλίσει την είσοδό της στα playoffs.

Από την άλλη, ο Παναθηναϊκός (12-5) βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση, έχοντας μόλις 2 ήττες στα τελευταία 12 ματς και φιλοξενείται στην έδρα της Φενέρ (11-6) του αγαπημένου του, Ζέλικο Ομπράντοβιτς (17/01, 19:45).

Το «τριφύλλι» ενδέχεται να μην έχει μαζί του στην Τουρκία τον Ματ Λοτζέσκι, ο οποίος τραυματίστηκε στον αγώνα με την ΑΕΚ κι έχει υποστεί αιμάτωμα στο πέλμα.

Η Euroleague Greece παρουσιάζει τα στοιχεία που ξεχωρίζουν την 18η αγωνιστική.

Ερυθρός Αστέρας-Χίμκι (16/01, 20:00, 1-2)

Η Χίμκι έκανε ρεκόρ με 18 κλεψίματα κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα τον Οκκτώβριο του 2015.

Ο Τζένκις αγωνίστηκε στον Ερυθρό Αστέρα από το 2013 ως το 2015 και ξανά την περσινή σεζόν.

Ο Άντιτς είχε προπονητή τον Μπαρτζώκα στον Ολυμπιακό και κατέκτησαν την Euroleague το 2013.

Ο Ρότσεστι 13/13 βολές μέχρι στιγμής.

Ο Λεσόρ είναι 2ος σε επιθετικά ριμπάουντ με 3.0 ανά ματς.

Ο Μπιέλιτσα θέλει 2 ασίστ για να φτάσει τις 200.

Ο Τζένκινς έχει σερί 15 εύστοχων βολών.

Ο Σβεντ είναι 1ος σκόρερ με 21.9 πόντους ανά αγώνα και 4ος στο ranking με 19.1 βαθμούς.

Ο Ρόμπινσον είναι 1ος σε ριμπάουντ με 7.8 ανά αγώνα.

Μπάμπεργκ-Ζαλγκίρις Κάουνας (16/01, 21:00, 1-12)

Η τελευταία φορά που η Μπάμπεργκ νίκησε την Ζαλγκίρις ήταν τον Ιανουάριο του 2016.

Ο Ζήσης έκανε ρεκόρ πόντων (25) και βαθμών στο ranking (35) κόντρα στην Ζαλγκίρις τον Μάρτιο του 2016. Επίσης, ο Έλληνας γκαρντ είναι 3ος σε συμμετοχές με 298 και 7ος σε ασίστ με 853.

Ο Ράιτ έχει σερί 16 εύστοχων βολών κι είναι ο καλύτερος σε αμυντικά ριμπάουντ με 5.2 ανά παιχνίδι.

Ο Πάνγκος είναι 4ος πασέρ με 5.4 ασίστ ανά ματς.

Ο Γιανκούνας είναι 3ος σε ριμπάουντ με 1.602 και 6ος σκόρερ με 2.687 πόντους στη διοργάνωση.

Ολυμπιακός-Μακάμπι Τελ Αβίβ (16/01, 21:00, 8-8)

Τα τελευταία πέντε μας τα έχει κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα.

Ο Στρέλνιεκς έκανε ρεκόρ πόντων (25) και βαθμών στο ranking (28) κόντρα στην Μακάμπι πέρυσι. Ο ΜακΛιν επίσης έκανε ρεκόρ κόντρα στην ομάδα του Τελ Αβίβ πέρυσι, αλλά στις ασίστ (8).

Ο Σπανούλης είναι 2ος σκόρερ στη διοργάνωση με 3.476 πόντους και 2ος σε ασίστ με 1.194 πάσες.

Ο Στρέλνιεκς είναι 3ος σε βολές με ποσοστό 91.64%.

Ο Πρίντεζης είναι 12ος σκόρερ με 2.429 πόντους στο θεσμό και 12ος ριμπάουντερ με 981 «σκουπίδια».

Ο Τάιους είναι 4ος σε τάπες με 1.2 ανά αγώνα.

Ο Παραχούσκι με 1τάπα φτάνει τις 100.

Βαλένθια-Μπαρτσελόνα (16/01, 21:30, 0-1)

Ο Κλαβέρ αγωνίστηκε για έξι σεζόν στην Βαλένθια και στην ουσία εκεί «ανδρώθηκε».

Ο Βίβες έκανε ρεκόρ σε ασίστ (7) στο προηγούμενο παιχνίδι της φετινής σεζόν.

Ο Γκριν είναι 4ος σκόρερ φέτος με 15.9 πόντους ανά αγώνα.

Ο Πλάις είναι 2ος σε τάπες με 1.4 ανά αγώνα.

Ο Κόπονεν έχει σερί 20 εύστοχων βολών.

Ο Ερτέλ είναι 2ος σε ασίστ με 6.5 πάσες ανά ματς.

Ο Ναβάρο είναι 1ος σκόρερ με 4.065 πόντους και 9ος πασέρ με 815 ασίστ. Επίσης, είναι 7ος σε κλεψίματα (246).

Ο Τόμιτς είναι 5ος σε ριμπάουντ με 1.190.

ΤΣΣΚΑ Μόσχας-Αναντολού Εφές (17/01, 19:00, 14-3)

Η ΤΣΣΚΑ έχει νικήσει στα τελευταία πέντε ματς.

Ντάνστον και Χάντερ ήταν συμπαίκτες στον Ολυμπιακό το 2014-15.

Ο Ντε Κολό είναι 2ος στο σύστημα αξιολόγησης με 20.6 βαθμούς κατά μέσο όρο. Ακόμη, είναι 3ος σκόρερ με 17.1 πόντους ανά αγώνα και 5ος σε κλεψίματα (1.4).

Ο Χάντερ είναι 4ος σε επιθετικά ριμπάουντ με 2.9 ανά ματς.

Ο Ροντρίγκεθ είναι 8ος σε ασίστ με 846.

Ο Χάινς είναι 5ος σε επιθετικά ριμπάουντ (421).

Ο Στίματς είναι 2ος σε ριμπάουντ με 7.2 ανά ματς.

Ο Ντάνστον είναι 1ος σε τάπες με 1.7 ανά παιχνίδι και 5ος σε ριμπάουντ με 6.3.

Φενέρμπαχτσε-Παναθηναϊκός (17/01, 19:45, 10-14)

Ο Ομπράντοβιτς πέρασε 13 σεζόν στον Παναθηναϊκό και κατέκτησε 5 Euroleague, 11 πρωταθλήματα και 7 Κύπελλα Ελλάδας.

Ο Γκιστ αγωνίστηκε στη Φενέρ τη σεζόν 2011-12.

Λοτζέσκι και Σλούκας ήταν συμπαίκτες στον Ολυμπιακό από το 2013 ως το 2015.

Ο Γκιστ έκανε ρεκόρ σε ριμπάουντ (7) κόντρα στη Φενέρ τον Ιανουάριο του 2014.

Ο Ουαναμέικερ είναι 2ος σε κλεψίματα στην διοργάνωση με 1.8 ανά παιχνίδι.

Ο Σλούκας είναι 3ος σε ασίστ με 5.7 πάσες ανά αγώνα.

Ο Ντατόμε είναι 5ος σε βολές με ποσοστό 91.35%.

Ο Καλάθης είναι 1ος σε ασίστ με 8.3 ανά παιχνίδι και 1ος σε κλεψίματα με 1.7. Στο σύστημα αξιολόγησης είναι 5ος με 18.8 βαθμούς κατά μέσο όρο.

Αρμάνι Μιλάνο-Ουνικάχα Μάλαγα (17/01, 21:45, 3-4)

Ο Μπέρτανς έχει 11 σερί εύστοχες βολές.

Ο Ταρζέφσκι είναι 3ος σε ριμπάουντ φέτος με 6.6 ανά αγώνα.

Ο Νέντοβιτς είναι 5ος σκόρερ με 15.4 πόντους ανά αγώνα.

Ο Όγκουστιν είναι 4ος σε ριμπάουντ με 6.4 ανά ματς και 1ος σε δίποντα με 66.25%.

Ρεάλ Μαδρίτης-Μπασκόνια (17/01, 21:45, 1-4)

