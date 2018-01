Για άλλη μια φορά μας δείχνει την ικανότητα του στη δημιουργία ο Νικ Καλάθης.

Ο Έλληνας γκαρντ έκανε μια εκπληκτική πάσα στον Ματ Λοτζέσκι και ο τελευταίος άφησε την μπάλα στο καλάθι.

Απολαύστε τη φάση

.@Nick_Calathes15 is all about those assists

He dishes another beautiful pass to @lojokid10 #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/Upv2sj1kWi

— EuroLeague (@EuroLeague) 4 Ιανουαρίου 2018