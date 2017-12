Υπέροχη φάση στο Αρμάνι - Ερυθρός Αστέρας!

Μετά από ωραία κυκλοφορία των Ιταλών, ο Μίτσοφ έδωσε εκπληκτική πάσα στον Ταρζέφσκι, ο οποίος τελείωσε τη φάση με κάρφωμα.

What a pass from Micov What a finish from Tarczewski#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/yWKhIwvKAt

— EuroLeague (@EuroLeague) 29 Δεκεμβρίου 2017