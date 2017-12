Η Χίμκι υποδέχεται την Μπαρτσελόνα για την 15η αγωνιστική της Euroleague, στο παιχνίδι που ο Αλεξέι Σβεντ έβγαλε την ασίστ και ο Τάιλερ Χάνεϊκατ τελείωσε τη φάση με ένα εντυπωσιακό alley-oop κάρφωμα στις αρχές της δεύτερης περιόδου.

.@Shved23 with the vision @thoneycutt23 with the BIG finish #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/bhoyV8nVgN

— EuroLeague (@EuroLeague) 29 Δεκεμβρίου 2017