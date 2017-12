Εμφανώς απογοητευμένος από την εικόνα των «πρασίνων» και την απώλεια μιας τεράστιας ευκαιρίας, ο Αμερικανός φόργουορντ έγραψε στο twitter.

«Δεν θέλουμε να είμαστε σπουδαίοι» εκφράζοντας με αυτόν τον τρόπο τα συναισθήματά του για την ήττα του Παναθηναϊκού.

We dont want to be great! Smh

— Sing (@C_SING31) 28 Δεκεμβρίου 2017