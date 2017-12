Δεν σταματάει να κάνει τάπες στους παίκτες της Βαλένθια ο Κρις Σίνγκλετον.

Ο Αμερικανός μετράει ήδη 3 μπλοκ κόντρα στους Ισπανούς, ενώ σε μία από αυτές... έκρυψε τον ήλιο στον Πλάις.

Απολαύστε τη φάση

Chris Singleton is not in the mood to allow baskets! #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/bKegHOfu05

