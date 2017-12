Επέστρεψε στις προπονήσεις ο Ρόμπινσον (pics)

Ένα από τα μεγάλα της χαρτιά έχασε πριν από ένα μήνα η Χίμκι.

Ο Τόμας Ρόμπινσον υπέστη κάταγμα στο χέρι, κάτι που πλήγωσε πολύ τους Ρώσους, όπως είχε δηλώσει και ο Γιώργος Μπαρτζώκας.

Ωστόσο, ο Αμερικανός μετράει αντίστροφα για την επανεμφάνισή του στα παρκέ, καθώς επέστρεψε στις προπονήσεις της ομάδας του.

Βέβαια, όχι σε κανονικό ρυθμό, αφού του επιτρέπεται οποιαδήποτε δραστηριότητα χωρίς να τεντώνει το χέρι του. Μετά από ένα μήνα που δεν θα έχει το χέρι του πια ακινητοποιημένο, θα επανεκτιμηθεί και η κατάστασή του.

.@Trobinson0 is back!

Today Thomas visited @Khimkibasket at morning practice!

Thomas is allowed any physical activity without straining the hand. After about a month the immobilization will be removed and test image will be made. After that, he will start working with his hand pic.twitter.com/Ats2LpVAIk

— BC Khimki (@Khimkibasket) 25 Δεκεμβρίου 2017