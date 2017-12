Μια εντυπωσιακή φάση πρόσφερε ο Άνταμς στο ματς κόντρα στον Ολυμπιακό.

Ο παίκτης της Εφές εκμεταλλεύτηκε την πάσα του Ρίκι Λίντο και δεν είχε πρόβλημα να απογειωθεί για ένα φοβερό κάρφωμα στον αιφνιδιασμό.

Δείτε το κάρφωμα του Άνταμς

.@AnadoluEfesSK turning up the heat @JoshTAdams14 goes hard to the basket.#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/u5PgZr5TIi

— EuroLeague (@EuroLeague) 22 Δεκεμβρίου 2017