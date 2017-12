Η Μακάμπι κατάφερε να νικήσει την Φενέρ με 82-73, αλλά δεν έλειπαν οι εντυπωσιακές φάσεις από τους παίκτες του Ομπράντοβιτς.

Ο Κώστας Σλούκας πέρασε την μπάλα από την τρύπα της βελόνας, βρήκε τον Γιαν Βέσελι και ο τελευταίος ολοκλήρωσε τη φάση με φοβερό κάρφωμα.

Απολαύστε τη φάση

Vesely gonna Vesely@JanVesely24 with the big dunk down the lane!#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/2umws0LfT2

