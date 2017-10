Δεν ξεχνά ο Κιμ Τιλί τα όσα έζησε στην Μπασκόνια.

Ο Γάλλος είχε συνάντηση με τους πρώην συμπαίκτες στην Κρήτη ενόψει του αγώνα του Ολυμπιακού με την Μπασκόνια (12/10, 21:00) και έδειξε να το απολαμβάνει.

Στους Βάσκους έπαιξε από το 2014 ως το 2017 πριν μετακομίσει στην Ελλάδα για χάρη των «ερυθρολεύκων».

#OLYBKN | Nice to see you @ktillie!! Visita especial de Kim Tillie al hotel de concentración.

#GoazenBaskonia pic.twitter.com/23yDpO5qoi

— Saski Baskonia (@Baskonia) 11 Οκτωβρίου 2017