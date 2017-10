Το ευρωπαϊκό ταξίδι αρχίζει!

Ήρθε και πάλι η μεγάλη στιγμή!

Μετά την περσινή σεζόν, κατά την οποία η Euroleague εφάρμοσε το νέο της σύστημα κι έκρυβε μεγάλες συγκινήσεις, ήρθε η ώρα οι 16 ομάδες της διοργάνωσης να μπουν σε νέες περιπέτειες!

Όλοι θα επιδιώξουν να πάρουν τα σκήπτρα από την πρωταθλήτρια Φενέρμπαχτσε, την στιγμή που εκείνη θα προσπαθεί να υπερασπιστεί το στέμμα της!

Το προσεχές διήμερο (12-13/10) αρχίζει το όμορφο ταξίδι για τους κορυφαίους συλλόγους της Ευρώπης, με τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, στον απόηχο του ντέρμπι στην Basket League, να θέλουν να μπουν με το... δεξί στην Euroleague.

Οι «ερυθρόλευκοι» θα αντιμετωπίσουν την Μπασκόνια (12/10, 21:00), όχι στο ΣΕΦ, αλλά στο Ηράκλειο της Κρήτης και τα «Δύο Αοράκια», μετά την τιμωρία που επιβλήθηκε στην ομάδα του Πειραιά.

Ο Γιάννης Σφαιρόπουλος δεν θα έχει τον Βασίλη Σπανούλη στην διάθεσή του, ωστόσο θα μπορεί να υπολογίζει στον Μπράιαν Ρόμπερτς.

Από την άλλη, το «τριφύλλι» θα έχει μαζί του και τον Λούκας Λεκαβίτσιους στην αναμέτρηση με την Μπαρτσελόνα (13/10, 22:00) στην Βαρκελώνη.

Η... μοίρα τα έφερε έτσι, που την 1η αγωνιστική οι Κιμ Τιλί και Τσάβι Πασκουάλ θα ανταμώσουν με τις... πρώην!

Το gazzetta.gr παρουσιάζει τα στοιχεία, τα ρεκόρ και τις απουσίες που ξεχωρίζουν στην πρεμιέρα της ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

Αναντολού Εφές-Ρεάλ Μαδρίτης (12/10, 20:00, 7-19)

@luka7doncic: “Winning the Euroleague is the real challenge for us”.#RMBaloncesto https://t.co/FjwKo5lAtx — Real Madrid Basket (@RMBaloncesto) 10 Οκτωβρίου 2017

Η Ρεάλ έχει επικρατήσει στις τελευταίες έξι από τις επτά αναμετρήσεις με την Εφές.

Ράντολφ και Μπράουν ήταν συμπαίκτες στην Λοκομοτίβ Κουμπάν το 2014-15.

Λάσο και Περάσοβιτς έπαιξαν μαζί στην Μπασκόνια μεταξύ 1993-95 και οδήγησαν τον σύλλογο στον πρώτο του τίτλο, το Κύπελλο Ισπανίας το 1995.

Στίματς και Ματσιούλις ήταν συμπαίκτες στην Ζαλγκίρις το 2006-07.

Ο Κοζέρ έπαιζε υπό τις οδηγίες του Περάσοβιτς στην Μπασκόνια το 2015-16 και πήγαν στο Final 4.

Ντάνστον, Μούριτς και Σίμον δεν έπαιξαν στο τούρκικο πρωτάθλημα την Κυριακή.

Ο Ντάνστον ήταν 5ος πέρυσι σε τάπες (1.1), ενώ συνολικά είναι 11ος με 138.

Ο Μπράουν θέλει 16 πόντους για να φτάσει τους 1.000.

Ο Γιούστα είναι ο μοναδικός από την Ρεάλ που δεν έχει εμπειρία από Euroleague.

Ο Κάρολ δεν έχει χάσει παιχνίδι της διοργάνωσης από τον Απρίλιο του 2014!

Ο Γιουλ μπορεί να χάσει σχεδόν όλη την σεζόν, μετά τον τραυματισμό του.

Ο Κούζμιτς ήταν 5ος πέρυσι σε ριμπάουντ (6.9).

Ο Ρέγιες είναι 5ος σκόρερ στο θεσμό με 2.612 πόντους και 2ος σε συμμετοχές (287), αλλά και σε ριμπάουντ (1.583).

ΤΣΣΚΑ Μόσχας-Αρμάνι Μιλάνο (12/10, 20:00, 7-6)

Η ΤΣΣΚΑ Μόσχας έχει νικήσει τις τελευταίες τέσσερις φορές που αντιμετώπισε την Αρμάνι Μιλάνο.

Ο Κουρμπάνοφ και ο Καλνιέτις ήταν συμπαίκτες στην Λοκομοτίβ Κουμπάν τη σεζόν 2014-15.

Ο Κλάιμπερν και ο Μπέρτανς έπαιξαν μαζί πέρυσι στην Νταρουσάφακα.

Ο Μίτσοφ έπαιξε στην ΤΣΣΚΑ τη διετία 2012-14 και υπήρξε συμπαίκτης με τους Βοροντσέβιτς, Χριάπα, Φριτζόν και Χάινς.

Χριάπα, Χίγκινς και Μακίεβ έλειψαν από το παιχνίδι της ΤΣΣΚΑ την Κυριακή στην VTB League.

Ο Χάινς δεν έχει χάσει ματς της Euroleague από τον Ιανουάριο του 2014!

Ο Ντε Κολό έχει φτάσει διψήφιο αριθμό πόντων στα τελευταία 20 ματς και υπήρξε δεύτερος σε μέσο όρο πόντων (19.0) και στο ranking (20.8) πέρυσι.

Ο Ροντρίγκεθ είναι 10ος πασέρ στην Euroleague με 756 ασίστ, πίσω από τον Ναβάρο (793).

Ο Πάτρικ Γιανγκ συνεχίζει την ανάρρωση μετά την επέμβαση στο πόδι του.

Καλνιέτις και Ταρζέφσκι δεν έπαιξαν την Κυριακή στο ιταλικό πρωτάθλημα.

Ο Γκάουντλοκ έφτασε διψήφιο αριθμό πόντων στα τελευταία 24 ματς που έπαιξε. Ήταν τρίτος σκόρερ πέρυσι (17.2π.), παρά το γεγονός ότι έχασε το μεγαλύτερο μέρος της σεζόν λόγω τραυματισμού.

Επίσης, ο Αμερικανός έχει το μοναδικό ρεκόρ των 10 τριπόντων, από τον Νοέμβριο του 2014, που έπαιζε στην Φενέρ.

Μπάμπεργκ-Μακάμπι Τελ Αβίβ (12/10, 21:00, 3-1)

Ο Χίκμαν κατέκτησε την Euroleague με την Μακάμπι το 2014, στην οποία βρισκόταν από το 2012 και ήταν συμπαίκτης με τους Κοέν, Τάιους και Σεγκέβ.

Ο Μίλερ ήταν πέρυσι στην Μακάμπι, αλλά έχασε όλη την σεζόν σχεδόν, λόγω τραυματισμού.

Ο Ζήσης έκανε ρεκόρ σε ασίστ (13) κόντρα στην Μακάμπι, όταν ήταν στην ΑΕΚ τον Δεκέμβριο του 2004.

Ζήσης, Μίλερ και Χάρις δεν έπαιξαν στο γερμανικό πρωτάθλημα την Κυριακή.

Με αυτή του την εμφάνιση, ο Ζήσης θα φτάσει τον Μπουρούση στην 3η θέση των εμφανίσεων στην Euroleague (284). Ακόμη, ο Έλληνας γκαρντ είαι 7ος σε ασίστ (809), πίσω από τον Ερτέλ (813) και θέλει 30 πόντους για να φτάσει τους 2.000.

Ο Χάκετ χρειάζεται 47 ακόμα πόντους για να φτάσει τους 1.000.

Ο Κέιν είναι εκτός δράσης εδώ και μία εβδομάδα λόγω τραυματισμού.

Ο Τάιους ήταν 2ος πέρυσι σε κοψίματα (1.5) και ο Παραχούσκι 3ος (1.2).

Ολυμπιακός-Μπασκόνια (12/10, 21:00, 20-14)

Ο Ολυμπιακός έχει πέντε σερί νίκες επί της Μπασκόνια.

Ο Σπανούλης έκανε ρεκόρ καριέρας σε ασίστ (15) πέρυσι κόντρα στην Μπασκόνια (4η αγωνιστική).

Ο Μάντζαρης είχε κάνει φοβερό παιχνίδι με την Μπασκόνια τον Μάρτιο του 2011 (5π., 8ρ., 9ασ., 2κλ.).

Ο Τιλί πέρασε στην Μπασκόνια τρία χρόνια και ήταν συμπαίκτης με τους Μπομπουά, Ντιόπ, Σενγκέλια και Βόιτμαν.

Ο Σπανούλης έχει τεθεί εκτός δράσης για το πρώτο ματς της σεζόν στην διοργάνωση.

Ο Ρόμπερτς δεν έπαιξε στο ελληνικό πρωτάθλημα, αλλά ο Σφαιρόπουλος θα τον έχει στην διάθεσή του τώρα.

Ο Τόμπσον δεν είχε ξανά εμπειρία από Euroleague.

Ο Σπανούλης ήταν 2ος πέρυσι σε ασίστ (6.0), ενώ συνολικά έχει 1.152 (2ος). Ο Διαμαντίδης είναι πρώτος με 1.255 πάσες.

Με 4 τρίποντα ακόμα ο Έλληνας γκαρντ ξεπερνά τον Διαμαντίδη (372) και περνά στην 6η θέση. Ο Χόλντεν της ΤΣΣΚΑ είναι 5ος (377).

Ο ΜακΡέι μένει εκτός δράσης με τραυματισμό. Ο Γκαρίνο δεν έχει παίξει μέχρι στιγμής για τον ίδιο λόγο.

Ο Ντελφίνο θα παίξει το πρώτο του ματς στην διοργάνωση μετά το 2004.

Ο Βόιτμαν ήταν 4ος σε ριμπάουντ πέρυσι (7.0).

Ο Γκρέιντζερ θέλει 9 πόντους ακόμα για να φτάσει τους 1.000.

Μάλαγα-Φενέρμπαχτσε (12/10, 22:00, 6-6)

Μάλαγα και Φενέρ έχουν να βρεθούν σε ματς κανονικής περιόδου από το 2005-06, ενώ η μία κατέκτησε πέρυσι το Eurocup και η άλλη την Euroleague.

Ο Σερμαντίνι έπαιξε το 2008-10 στον Παναθηναϊκό υπό τις οδηγίες του Ομπράντοβιτς και κατέκτησε το τρόπαιο το 2009. Επίσης, ήταν συμπαίκτης του Σλούκα στον Ολυμπιακό το 2012-13, όπου πάλι πήρε την Euroleague (2013).

ΜακΚάλουμ και Όκουο είναι η πρώτη φορά που θα βιώσουν την εμπειρία της Euroleague.

Η Μάλαγα δεν αντιμετωπίζει τραυματισμούς στο ρόστερ της.

Ο Σουάρεθ θέλει 6 ριμπάουντ για να φτάσει τα 500.

Ο Τόμπσον δεν είχε παίξει ποτέ ξανά στην Euroleague και αυτή θα είναι η πρώτη φορά.

Βέσελι και Νάναλι δεν έπαιξαν στο τούρκικο πρωτάθλημα το Σαββατοκύριακο.

Κάλινιτς και Ντίξον δεν έχουν παίξει ακόμα λόγω τραυματισμών.

Ο Ουαναμέικερ έχει 29 σερί βολές στην διοργάνωση και πέρυσι ήταν 4ος στο ranking (17.6), όπως και στο σκοράρισμα (16.7π.).

Ο Μέλι ήταν 2ος σε ριμπάουντ πέρυσι (7.4).

Χίμκι-Βαλένθια (13/10, 20:00, 0-0)

Χίμκι και Βαλένθια θα αναμετρηθούν στην Euroleague για πρώτη φορά!

EUROLEAGUE IS BACK!

We'll start on Friday our 4th participation in the Turkish Airlines @Euroleague

Fr 19hhttps://t.co/cSNLecghxB pic.twitter.com/qWQk75KmRA — Valencia Basket Club (@valenciabasket) 9 Οκτωβρίου 2017

Ο Μάρκοβιτς έπαιξε στην Βαλένθια την διετία 2011-13 και ήταν συμπαίκτης με τους Ντούμπλιεβιτς και Μαρτίνεθ.

Η Χίμκι δεν έχει προβλήματα τραυματισμών.

Ο Γκιλ δεν έχει παίξει ποτέ ξανά στην Euroleague.

Ο Τζένκινς ήταν πρώτος πέρυσι σε κλεψίματα με 2.0.

Ο Χάνεϊκατ ήταν τρίτος σε ριμπάουντ (7.3).

Ο Σαν Εμετέριο δεν έπαιξε στο ισπανικό πρωτάθλημα λόγω τραυματισμού στο πόδι, όπως και οι Ουίλιαμς και Ντιό.

Αμπάλμπε, Ντόρνεκαμπ και Σάστρε θα παίξουν για πρώτη φορά στην Euroleague.

Ο Βαν Ρόσομ έχει διψήφιο αριθμό πόντων στα 5 τελευταία ματς στην διοργάνωση.

Ο Σαν Εμετέριο θέλει 10 ριμπάουντ για να φτάσει τα 500.

Ζαλγκίρις Κάουνας-Ερυθρός Αστέρας (13/10, 20:00, 3-3)

Ο Ερυθρός Αστέρας είχε τα περισσότερα τρίποντα (14) κόντρα στην Ζαλγκίρις τον Ιανουάριο του 2017.

Γιασικεβίτσιους και Μπιέλιτσα ήταν συμπαίκτες στην Λιέτουβος Ρίτας το πρώτο μισό της σεζόν 2010-11.

Ο Μίτσιτς έπαιξε το μεγαλύτερο μερος της σεζόν 2015-16 στον Ερυθρό Αστέρα και ήταν συμπαίκτης με τους Ντάνγκουμπιτς και Λάζιτς.

Η Ζαλγκίρις δεν έχει θέματα τραυματισμών.

Ο Γιανκούνας είναι τρίτος σε ριμπάουντ (1.511) στο θεσμό και δεύτερος σε επιθετικά (442). Ακόμη, είναι 10ος σκόρερ (2.465), πίσω από τον Διαμαντίδη (2.495).

Ο Κέσελ έπαιξε για τελευταία φορά στην διοργάνωση το 2012.

Φελντέιν και Άντιτς δεν αγωνίστηκαν στην Αδριατική λίγκα.

Ο Ρότσεστι έχει διψήφιο αριθμό πόντων σε 7 σερί και σε 30 από τα 31 παιχνίδια στην διοργάνωση.

Μπαρτσελόνα-Παναθηναϊκός (13/10, 22:00, 14-24)

"I have to say I am excited. I am about to play my first EuroLeague game." - @PierreOriola Full blog here: https://t.co/WQZe3VGfjy pic.twitter.com/cEoUv1pzTf — EuroLeague (@EuroLeague) 10 Οκτωβρίου 2017

Ο Πασκουάλ ήταν στον πάγκο της Μπαρτσελόνα από το 2008 ως το 2016 κι έφερε στον σύλλογο 19 τρόπαια, συμπεριλαμβανουμένης και της Euroleague το 2010.

Σίνγκλετον και Κλαβέρ ήταν συμπαίκτες στην Λοκομοτίβ Κουμπάν πριν από δύο χρόνια.

Κόπονεν και Ρίβερς έπαιξαν μαζί στην Χίμκι την σεζόν 2012-13.

Ο Σίνγκλετον έκανε ρεκόρ καριέρας σε ριμπάουντ (12) κόντρα στην Μπαρτσελόνα, όταν ήταν στην Λοκομοτίβ.

Πρέσι και Ντένμον ήταν συμπαίκτες στο Κολλέγιο του Μιζούρι.

Ο Σεραφέν έχει να αγωνιστεί στην διοργάνωση από το 2011.

Κούρουκς, Κλαβέρ και Τόμιτς δεν έπαιξαν στα δύο τελευταία ματς του ισπανικού πρωταθλήματος.

Ο Ερτέλ ήταν 5ος πέρυσι σε ασίστ (5.6).

Ο Βεζένκοφ ήταν 4ος σε δίποντα με ποσοστό 67.6%.

Ο Ναβάρο είναι πρώτος σκόρερ της διοργάνωσης με 4.000 πόντους! Με 7 ασίστ ακόμη φτάνει τις 800 και θα γίνει ο 9ος παίκτης που θα το καταφέρει αυτό.

Με 3 πόντους ακόμα ο Τόμιτς φτάνει τους 2.000 και θα γίνει ο 4ος σέντερ που το καταφέρνει αυτό, μετά τους Βούισιτς, Μπουρούση και Άντερσεν. Ακόμα, με 4 ακόμα ριμπάουντ θα ξεπεράσει τον Φώτση (1.124) που είναι στην 7η θέση.

Αντετοκούνμπο, Όγκουστ, Ντένμον και Μήτογλου θα κάνουν το ντεμπούτο τους στην Euroleague.

Ο Λεκαβίτσιους δεν έπαιξε στο ελληνικό πρωτάθλημα λόγω τραυματισμού.

Ο Καλάθης ήταν τρίτος σε κλεψίματα πέρυσι (1.4).

Ο Ρίβερς με 19 πόντους ακόμα φτάνει τους 1.000.

Ο Γκιστ με 4 ακόμα ριμπάουντ φτάνει τα 700.