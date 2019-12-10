Εθνική Εφήβων: Η κλήρωση για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα U18

Αναλυτικά οι όμιλοι του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος U18
Α Όμιλος
Ιταλία
Σερβία
Κροατία
Τσεχία
Β΄ Όμιλος
Ισραήλ
Γερμανία
Γαλλία
Μεγάλη Βρετανία
Γ΄ Όμιλος
Μαυροβούνιο
Ελλάδα
Ισπανία
Ρωσία
Δ΄ Όμιλος
Σλοβενία
Λιθουανία
Τουρκία
Πολωνία
ΣAΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ -vs
ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ -
ΝAΠΟΛΙ -vs
ΓΚΕΝΚ -
ΑΓΙΑΞ -vs
ΒΑΛΕΝΘΙΑ -
ΤΣΕΛΣΙ -vs
OSC LILLE -
INTER -vs
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ -
ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ -vs
SLAVIA PRAHA -
ΛΥΩΝ -vs
ΛΕΙΨΙΑ -
ΜΠΕΝΦΙΚΑ -vs
ΖΕΝΙΤ ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ -
ΟΡΤΕΖ -vs
ΑΕΚ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ 0vs
ΚΙΣΣΑΜΙΚΟΣ 1
ΝAΠΟΛΙ -vs
ΓΚΕΝΚ -
ΣAΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ -vs
ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ -
ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ -vs
SLAVIA PRAHA -
INTER -vs
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ -
ΜΠΕΝΦΙΚΑ -vs
ΖΕΝΙΤ ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ -
ΤΣΕΛΣΙ -vs
OSC LILLE -
ΑΓΙΑΞ -vs
ΒΑΛΕΝΘΙΑ -
ΛΥΩΝ -vs
ΛΕΙΨΙΑ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΙΝΤΙAΝΑ ΠΕΙΣΕΡΣ 99vs
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΚΛΙΠΕΡΣ 110
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΟΣΤΟΝ ΣΕΛΤΙΚΣ 110vs
ΚΛΙΒΕΛΑΝΤ ΚΑΒΑΛΙΕΡΣ 88
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΙΛΓΟΥΟΚΙ ΜΠΑΚΣ 110vs
ΟΡΛAΝΤΟ ΜAΤΖΙΚ 101
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΙΚAΓΟ ΜΠΟΥΛΣ 92vs
ΤΟΡΟΝΤΟ ΡAΠΤΟΡΣ 93
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΙΟΥ ΟΡΛΙΝΣ ΠΕΛΙΚΑΝΣ 103vs
ΝΤΙΤΡΟΙΤ ΠΙΣΤΟΝΣ 105
ΤΕΛΙΚΟ
ΧΙΟΥΣΤΟΝ ΡΟΚΕΤΣ 118vs
ΣΑΚΡΑΜΕΝΤΟ ΚΙΝΓΚΣ 119
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΟΙΝΙΞ ΣΑΝΣ 125vs
ΜΙΝΕΣΟΤΑ ΤΙΜΠΕΡΓΟΥΛΒΣ 109
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΙΟΥΤΑ ΤΖΑΖ 90vs
ΟΚΛΑΧΟΜΑ ΣΙΤΙ ΘAΝΤΕΡ 104
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΣΤΕΙΤ ΓΟΥΟΡΙΟΡΣ 102vs
ΜΕΜΦΙΣ ΓΚΡΙΖΛΙΣ 110
RYTAS -vs
ΤΟΦΑΣ -
DARUSSAFAKA TEKFEN -vs
GERMANI BAS. BRESCIA -
LIMOGES -vs
UMANA REYER VENEZIA -
UNICAJA -vs
ΟΛΝΤΕΝΜΠΟΥΡΓΚ -
LIVE
NIZHNY NOVGOROD 41vs
ΤΕΝΕΡΙΦΗ 35
LIETKABELIS -vs
SASSARI -
ΦAΛΚΟ ΣΟΜΠΑΤΕΛΙ -vs
DIJON -
BESIKTAS -vs
ΠΑΟΚ -
ΑΝΒΙΛ ΒΛΟΤΣΛΑΒΕΚ -vs
ΡAΣΤΑ ΒΕΧΤΑ -
ΧAΠΟΕΛ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ -vs
BANDIRMA B.I.K. -
ΑΝΤΒΕΡΠ ΤΖAΙΑΝΤΣ -vs
ΜΠΟΥΡΓΟΣ -
ΜΠAΜΠΕΡΓΚ -vs
NYMBURK -
ΟΡΤΕΖ -vs
ΑΕΚ -
ΙΠΣΟΥΙΤΣ -vs
ΚΟΒΕΝΤΡΙ -
ΚΡΟΥ ΑΛΕΞAΝΤΡΑ -vs
ΙΣΤΛΙΧ -
ΚΑΡΛAΙΛ ΓΙΟΥΝAΙΤΕΝΤ -vs
ΦΟΡΕΣΤ ΓΚΡΙΝ ΡΟΒΕΡΣ -
ΧAΡΤΛΠΟΥΛ -vs
ΕΞΕΤΕΡ ΣΙΤΙ -
ΟΣΤΡAΒΑ -vs
SK ZADRUGA AICH/DOB -
OK KAKANJ -vs
OK BUDVA -
GFCA AJACCIO -vs
LINDAREN AMRISWIL -
OK VOJVODINA -vs
ΦΡΙΝΤΡΙΧΣAΦΕΝ -
SL ΜΠΕΝΦΙΚΑ -vs
VERVA WARSZAWA -
ΚΝΑΚ ΡΟΖΕΛAΡΕ -vs
ZAKSA KEDZIERZYN-K. -
LIVE
TOKAT BLD. PLEVNE 0vs
BDO HAASRODE LEUVEN 1
LIVE
SCMU CRAIOVA 1vs
ΚΛAΝΤΝΟ ΒΟΛΕΙΜΠΑΛ ΣΖ 0
VK CEZ KARLOVARSKO -vs
STROITEL MINSK -
PENZUGYOR -vs
OMONIA NICOSIA -
ΤΕΛΙΚΟ
D SILVA/TJANDRAMULIA 1vs
AIAVA/CABRERA 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΙΝΓΚΛΙΣ ΜAΝΤΙΣΟΝ 2vs
CH. KEMPENAERS-POCZ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΟΝΤΙΟΝΟΒΑ ΑΡΙΝΑ 2vs
ΤΟΜΙΤΣ ΣAΡΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΖΑΝΤΡΑΜΟΥΛΙΑ ΟΛΙΒΙΑ 2vs
ΦΟΥΡΛΙΣ ΤΖΕΙΜΙ 1
ΤΕΛΙΚΟ
TALIA GIBSON 0vs
ΑΙAΒΑ ΝΤΕΣΤAΝΕ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠAΙ ΑΛΙΣΟΝ 0vs
ΜΠΕΛΙΝΤΑ ΒΟΛΚΟΚ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΕΡΕΖ ΕΛΛΕΝ 0vs
ΣAΝΤΕΡΣ ΣΤΟΡΜ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΑ ΣΙΛΒΑ ΦΙΚ ΓΚΑΜΠΡΙΕΛΑ 2vs
ΠAΡΝΑΜΠΙ ΑΛΑΝA 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΜAΓΙΕΡΣ ΑΜΠΙ 2vs
ΜΠΟΖΟΒΙΤΣ ΑΛΕΞAΝΤΡΑ 1
Στον 3ο Όμιλο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος U18 που θα διεξαχθεί το διάστημα 25/7-2/8 2020 στην Τουρκία, θα συμμετάσχει η Ελλάδα. Η Εθνική Εφήβων θα αντιμετωπίσει το Μαυροβούνιο, την Ισπανία και τη Ρωσία.
Αναλυτικά οι όμιλοι του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος U18
Α Όμιλος
Ιταλία
Σερβία
Κροατία
Τσεχία
Β΄ Όμιλος
Ισραήλ
Γερμανία
Γαλλία
Μεγάλη Βρετανία
Γ΄ Όμιλος
Μαυροβούνιο
Ελλάδα
Ισπανία
Ρωσία
Δ΄ Όμιλος
Σλοβενία
Λιθουανία
Τουρκία
Πολωνία