ΌΛΑ ΤΑ LIVESCORE
TOP ΑΓΩΝΕΣ
  • TOP ΑΓΩΝΕΣ
  • UEFA CHAMPIONS LEAGUE
  • NBA
  • 7DAYS EUROCUP
  • CHAMPIONS LEAGUE
  • FA CUP
  • CEV CUP
  • CHAMPIONS LEAGUE
  • CHALLENGE CUP
  • TENNIS

  • ΣAΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ -

    vs

    ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ -

    PRE-MATCH

  • ΝAΠΟΛΙ -

    vs

    ΓΚΕΝΚ -

    PRE-MATCH

  • ΑΓΙΑΞ -

    vs

    ΒΑΛΕΝΘΙΑ -

    PRE-MATCH

  • ΤΣΕΛΣΙ -

    vs

    OSC LILLE -

    PRE-MATCH

  • INTER -

    vs

    ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ -

    PRE-MATCH

  • ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ -

    vs

    SLAVIA PRAHA -

    PRE-MATCH

  • ΛΥΩΝ -

    vs

    ΛΕΙΨΙΑ -

    PRE-MATCH

  • ΜΠΕΝΦΙΚΑ -

    vs

    ΖΕΝΙΤ ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ -

    PRE-MATCH

  • ΟΡΤΕΖ -

    vs

    ΑΕΚ -

    PRE-MATCH

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ 0

    vs

    ΚΙΣΣΑΜΙΚΟΣ 1

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

  • ΙΠΣΟΥΙΤΣ -

    vs

    ΚΟΒΕΝΤΡΙ -

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΚΡΟΥ ΑΛΕΞAΝΤΡΑ -

    vs

    ΙΣΤΛΙΧ -

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΚΑΡΛAΙΛ ΓΙΟΥΝAΙΤΕΝΤ -

    vs

    ΦΟΡΕΣΤ ΓΚΡΙΝ ΡΟΒΕΡΣ -

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΧAΡΤΛΠΟΥΛ -

    vs

    ΕΞΕΤΕΡ ΣΙΤΙ -

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ
ΑρχικήΜπάσκετΜπάσκετ: Εθνικές ΟμάδεςΕλλάδα
ΔΕΙΤΕ ΤΑ LIVE

Εθνική Εφήβων: Η κλήρωση για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα U18

Εθνική Εφήβων: Η κλήρωση για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα U18

Εθνική Εφήβων: Η κλήρωση για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα U18

Στον 3ο Όμιλο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος U18 που θα διεξαχθεί το διάστημα 25/7-2/8 2020 στην Τουρκία, θα συμμετάσχει η Ελλάδα. Η Εθνική Εφήβων θα αντιμετωπίσει το Μαυροβούνιο, την Ισπανία και τη Ρωσία.

Αναλυτικά οι όμιλοι του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος U18 

Α Όμιλος 

Ιταλία

Σερβία

Κροατία

Τσεχία

Β΄ Όμιλος 

Ισραήλ

Γερμανία

Γαλλία 

Μεγάλη Βρετανία 

Γ΄ Όμιλος

Μαυροβούνιο

Ελλάδα

Ισπανία

Ρωσία 

Δ΄ Όμιλος 

Σλοβενία

Λιθουανία

Τουρκία 

Πολωνία 

Tags

Περισσοτερα Αρθρα

Ποδόσφαιρο

Συναντήθηκε με τους προπονητές των μικρών Εθνικών ομάδων ο Φαν'τ Σχιπ

Μπάσκετ

Χοψονίδου: «Δύσκολη η ζωή με τον Σπανούλη»! (pics)

Μπάσκετ

Ολυμπιακός: Το CAS έστειλε την έφεση με νέα στοιχεία στον δικαστή της Euroleague

Μπάσκετ

Εθνική Νέων Ανδρών: Η κλήρωση για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα U20

Μπάσκετ

Ζάλγκιρις: Ανακοίνωσε sold out με τη Βαλένθια! (pic)

Μπάσκετ

Άρης: Προς συμφωνία με Καμπερίδη

Best of internet