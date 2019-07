Καλαϊτζάκης: «Με βοήθησε πολύ ο Πιτίνο» (vid)

Ο διεθνής άσος του Παναθηναϊκού τόνισε στα ισραηλινά μέσα έπειτα από το 88-86 από τους Λιθουανούς: «Κάναμε κακό ξεκίνημα, δεν παίξαμε καθόλου καλά στην επίθεση. Προσπαθήσαμε, χάσαμε πολλά επιθετικά ριμπάουντ... Νομίζω ότι στο τρίτο και το τέταρτο δεκάλεπτο παίξαμε καλύτερα, το ίδιο και στην παράταση. Χάσαμε το τελευταίο ριμπάουντ κι αυτό ήταν. Ως Γιώργος, προσπαθώ να δίνω τον καλύτερο εαυτό μου. Σήμερα δεν έπαιξα καλά, ήμουν κακός σε άμυνα κι επίθεση, έκανα μερικά ηλίθια φάουλ και βγήκα εκτός ρυθμού. Στην παράταση προσπάθησα να βοηθήσω κι αυτό ήταν όλο».

Στη συνέχεια ρωτήθηκε για τη συνεργασία του με τον Ρικ Πιτίνο στον Παναθηναϊκό ΟΠΑΠ: «Σίγουρα ο Ρικ Πιτίνο είναι ένας από τους κορυφαίους προπονητές στο NCAA. Έμαθα πολλά από αυτόν, με βοήθησε πολύ και θέλω να τον ευχαριστήσω. Πλέον συνεχίζουμε και θα δούμε τι θα γίνει τη νέα σεζόν»

Georgios Kalaitzakis talks to The Sports Rabbi about coming up short with Greece against Lithuania, his 14 point OT quarter, learning from @RealPitino and more! pic.twitter.com/YoacOH1Ii6

