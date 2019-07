Καλαϊτζάκης on fire (vids)

Ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης κράτησε την Εθνική ομάδα στα δύσκολα που συνάντησε με τους Λιθουανούς.

Δείτε δύο εντυπωσιακά καλάθια του νεαρού διεθνή γκαρντ.

Does Kalaitzakis mean and-one in Greek? (we know, it doesn't) #FIBAU20Europe

Are we seeing double? @HellenicBF goes in strong for the brotherly Kalaitzakis connection! #FIBAU20Europe

— FIBA (@FIBA) July 15, 2019