Ο 18χρονος γκαρντ/φόργουορντ της Μακάμπι Τελ Αβίβ μέτρησε 17 πόντους, 9 ριμπάουντ, 7 ασίστ και 2 κλεψίματα, οδηγώντας την εθνική του στην πρώτη της νίκη.

Ο συμπαίκτης του, Μάνταρ, είχε 20 πόντους και 8 ασίστ.

Για την Ιταλία, ο Καρούζο είχε 20 πόντους και 11 ριμπάουντ και ο Στεφανίνι 19 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 18-19, 48-34, 58-55, 85-75.

He does it all. Deni Avdija turns into with the one-man break! #FIBAU20Europe

"What you can do, I can do better."@Italbasket and @TherealIBBA have been going at it ALL-NIGHT-LONG. #FIBAU20Europe

14 Ιουλίου 2019