Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα ήταν εντυπωσιακό για δεύτερο σερί ματς κι άφησε υποσχέσεις για μεγάλα πράγματα στη συνέχεια του θεσμού.

Οι διεθνείς μας έπαιξαν ξανά ωραίο μπάσκετ και προσέφεραν όμορφες φάσεις, φτάνοντας την διαφορά στην μεγαλύτερη τιμή της (+42) στο τέλος του ματς (46-88).

Καλαϊτζάκης Γ. και Μωραΐτης ήταν οι πρώτοι σκόρερ, καθώς είχαν από 19 πόντους έκαστος, με τον δεύτερο να παίρνει και 8 ριμπάουντ. Ο Καμπερίδης πρόσθεσε 13 πόντους, ο Καλαϊτζάκης Π. 12 και ο Καμπουρίδης 10 και πήρε 7 ριμπάουντ.

Για τους Πολωνούς, μόνο ο Κολέντα έφτασε σε διψήφιο αριθμό πόντων (15), ενώ ο Κέντελ πήρε 10 ριμπάουντ.

Το ματς

Οι Πολωνοί πέτυχαν το ένα και μοναδικό καλάθι τους στην έναρξη του αγώνα και στην συνέχεια η Εθνική Νέων έτρεξε ένα σερί 16-0 (3-16, 7'), για να πάρει ολοκληρωτικά τον έλεγχο του αγώνα, με τον Μωραΐτη να γίνεται διψήφιος (11π.) από το δεκάλεπτο (9-22, 10'). Οι παίκτες του Γιώργου Λιμνιάτη έφτασαν στο +15 (13-28, 12') και οι αντίπαλοί τους προσπάθησαν να αντιδράσουν (20-28, 14'). Ωστόσο, οι διεθνείς είχαν... πατημένο το πόδι στο γκάζι και πήγαν στα αποδυτήρια με double score, μετά το όμορφο buzzer beater του Γιώργου Καλαϊτζάκη (25-50, 20'), έχοντας 44.4% στα τρίποντα (8/18).

Η εικόνα δεν άλλαξε στο δεύτερο μέρος του αγώνα, με την Ελλάδα να είναι κυρίαρχη σε κάθε τομέα και να φτάνει στην μεγαλύτερη διαφορά (+42) στο τέλος του αγώνα (46-88, 40').

Τα δεκάλεπτα: 9-22, 25-50, 38-71, 46-88.

