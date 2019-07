Η Γαλλία επικράτησε στον μικρό τελικό της Λιθουανίας με 68-73 και κατέκτησε την τρίτη θέση στο παγκόσμιο Εφήβων.

Ο Ζοέλ Αγιαγί τελείωσε με 31 πόντους και 7 ριμπάουντ και φυσικά ήταν ο πρωταγωνιστής των «τρικολόρ».

Το ματς ήταν ντέρμπι, αλλά στο τελευταίο δεκάλεπτοι οι Γάλλοι έτρεξαν ένα σερί και από το 46-49 βρέθηκαν στο 50-59.

Οι Λιθουανοί κατάφεραν να αντιδράσουν (65-6, 40'), όμως το τρίποντο του Αγιαγί έκρινε το αποτέλεσμα.

Τα δεκάλεπτα: 13-18, 23-34, 46-49, 68-73

