Μάλι: Οι μικροί «βασιλιάδες» μιας ολόκληρης Ηπείρου! (pics & vids)

Υπάρχουν στιγμές που γράφεται ιστορία στον αθλητισμό και δημιουργούνται όμορφα «παραμύθια». Σε επαγγελματικό ή ερασιτεχνικό επίπεδο. Σε συλλογικό ή εθνικό. Σε μεγάλες ή «μικρές» ομάδες. Σε ανδρικές, εφήβων ή παίδων. Γυναικών, νεάνιδων ή κορασίδων.

Αυτή τη φορά, είναι η σειρά της εφηβικής ομάδας του Μάλι να «λάμψει» και να βάλει το όνομά της στα βιβλία της ιστορίας.

Για την ακρίβεια, το έχει κάνει ήδη αυτό, με την εκπληκτική της πορεία στο Παγκόσμιο Κύπελλο U19 και την πρόκρισή της στον τελικό της διοργάνωσης. Το αν θα πάρει το χρυσό ή το ασημένιο μετάλλιο μικρή σημασία έχει, αφού έχει ξεπεράσει ήδη τον εαυτό της και το κράτος της Δυτικής Αφρικής έχει 12 παλικαράκια να καμαρώνει.

Η εφηβική ομάδα του Μάλι - που παίρνει μέρος στο Παγκόσμιο για τρίτη φορά, μετά το 2007 και το 2017 - είναι η πιο πετυχημένη εθνική ομάδα της Αφρικής, σε όλα τα επίπεδα! Αρκεί να σκεφτεί κανείς πως η ανδρική ομάδα δεν έχει πάρει ποτέ μέρος σε Παγκόσμιο Κύπελλο και πως η καλύτερη θέση που έχει κατακτήσει είναι η 3η, το μακρινό 1972, στο FIBA Africa Championship.

Σύμφωνα με την ιστορία, το όνομα «Μάλι» σημαίνει «το μέρος που ζει ο βασιλιάς» και υποδηλώνει τη δύναμη. Αν μη τι άλλο, αυτή φτάνει και... περισσεύει για τους παίκτες του Αλχάντζι Ντικό, αφού έδειξαν με το... καλημέρα πως δεν «αστειεύονται». Στην πρεμιέρα νίκησαν τη Λετονία με 93-79. Στη συνέχεια επικράτησαν στο... νήμα (70-71) των προηγούμενων πρωταθλητών της διοργάνωσης, του Καναδά. Και κάπου εκεί λες πως «κάτι έχει αυτή η ομάδα»! Έπειτα, ηττήθηκαν από την Αυστραλία (79-82), για να πάρουν την 3η θέση στον όμιλο, μετά την ισοβαθμία που προέκυψε (2-1). Αξίζει να σημειωθεί πως τις δύο πρώτες νίκες στον όμιλο τις έκαναν χωρίς τον Ουμάρ Μπαλό, που είναι ένας εκ των κορυφαίων παικτών της ομάδας, καθώς είχε μείνει στο Μάλι, λόγω θέματος με τη βίζα του.

Στη φάση των «16» έκαναν πέρα τη Νέα Ζηλανδία σχετικά εύκολα (62-77) και πέρασαν για πρώτη φορά στα ημιτελικά, όπου ακολούθησε η ανατροπή επί του Πουέρτο Ρίκο (84-74).

Το πρόγραμμα στους «4» είχε αντίπαλο τη Γαλλία, η οποία φιλοδοξούσε να κατακτήσει το χρυσό. Το Μάλι, όμως, άντεξε και πάλι! Νίκησε με 76-73 κι είναι πλέον αντιμέτωπο με την πιο μεγάλη στιγμή του: αυτή της κατάκτησης της κορυφής του κόσμου!

Ναι, το έργο δεν θα είναι εύκολο κόντρα στις ΗΠΑ. Αλλά η θέληση, η καρδιά και η ψυχή των παικτών του Ντικό είναι μεγαλύτερα από οποιοδήποτε αγωνιστικό προσόν και μπορούν να καλύψουν τα όποια μειονεκτήματα. Το έχουμε δει, άλλωστε, πολλές φορές να συμβαίνει αυτό.

Τα... αστεράκια!

Οι παίκτες του Μάλι ξεχωρίζουν για τα ψηλά τους κορμιά, καθώς ο μέσος όρος ύψους της ομάδας είναι τα 1.95μ. Μια ματιά στα στατιστικά σε πείθει πως όλοι μπορούν να κάνουν τα πάντα: να σκοράρουν, να πασάρουν, να πάρουν ριμπάουντ, να παίξουν καλή άμυνα και να σταματήσουν εύκολα τον αντίπαλο.

Ένας «superstar in the making», όπως τον αποκαλούν είναι ο Σίριμαν Κανουτέ. 17 ετών και ο πιο... κοντός του ρόστερ, με ύψος 1.76μ. Αναδείχθηκε MVP στο FIBA Africa Under 18 Championship (78-76 τη Σενεγάλη στον τελικό), όπως και στο African Under 16 Championship. Στο Παγκόσμιο Κύπελλο U19 έχει κατά μέσο όρο 15.3 πόντους, 5.3 ασίστ και 2.3 κλεψίματα. Η «μονομαχία» του με τον Ταϊρίς Χάλιμπερτον αναμένεται να είναι πολύ δυνατή!

Από... δίπλα και ο Ουμάρ Μπαλό, έχει τη δική του λάμψη. Είναι ο πιο ψηλός της ομάδας (2.08μ.), 16 χρονών και θα αγωνιστεί στο Γκονζάγκα την επόμενη χρονιά, ενώ έχει πρότυπο τον Σακίλ Ο' Νιλ. Στην διοργάνωση μετράει κατά μέσο όρο 18.3 πόντους, 13.0 ριμπάουντ και 4.0 τάπες!

Ο Αμπντού Καρίμ Κουλιμπαλί ξεχωρίζει επίσης με 12.5 πόντους, 7.7 ριμπάουντ, 2.7 ασίστ, 2.3 κλεψίματα και 1.5 τάπες. Ιδιαίτερη είναι και η παρουσία των δίδυμων Ντράμε, με τον Φουσεϊνί να έχει 14.0 πόντους, 9.3 ριμπάουντ, 2.3 ασίστ και 2.3 κλεψίματα και τον Χασάν 9.5 πόντους, 7.0 ριμπάουντ, 3.2 ασίστ και 2.5 κλεψίματα.

Δεν ξέρουμε αν το Μάλι καταφέρει να ανέβει στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου στα «Δύο Αοράκια» και η αλήθεια είναι ότι δεν μας νοιάζει κιόλας. Αυτό που έχει σημασία είναι πως αυτή η ομάδα έχει μπει στις καρδιές μας, γιατί συμβολίζει την ελπίδα, τη χαρά, την επιμονή και την ανατροπή, μπροστά στην... γκλαμουριά των - έξι φορές παγκόσμιων πρωταθλητών - ΗΠΑ, και στο μέλλον οι παίκτες του θα πρωταγωνιστήσουν στα παρκέ, κι όχι μόνο με την εθνική τους.

Το βράδυ της Κυριακής (07/07) θα... ψηφίσουμε Μάλι!