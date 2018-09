Εθνική Εφήβων 3Χ3: Δύο ήττες στο Ευρωπαϊκό Κύπελλο (vid)

Η Εθνική Εφήβων 3Χ3 ηττήθηκε στην παράταση, καθώς δέχθηκε τρίποντο από την Ρουμανία με 18-17 στον πρώτο της αγώνα στο Ευρωπαϊκό Κύπελλο U18 που φιλοξενείται στο Ντέμπρετσεν της Ουγγαρίας. Η ελληνική ομάδα είχε προηγηθεί 14-11 λίγο πριν τη λήξη της κανονικής διάρκειας, οι Ρουμάνοι προηγήθκαν (15-14) για να φτάσουν οι δύο αντίπαλοι στο 16-16 και να πάνε στην έξτρα διάρκεια.

Η ελληνική ομάδα ξεκίνησε καλύτερα στον αγώνα με την Ισπανία (1-4), οι Ισπανοί ισοφάρισαν (4-4) και έφτασαν στο 11-7. Η Ελλάδα μείωσε (11-10), αλλά βρέθηκε στο -5 (15-10) δύο λεπτά πριν το τέλος του αγώνα. Ένα τρίποντο και φάουλ έδωσε την ευκαιρία στην Ελλάδα να κάνει το 15-13 με 1’40’’ για τη λήξη. Οι Ισπανοί αντέδρασαν (18-13), οι Έλληνες παίκτες συνέχισαν την προσπάθεια (18-15), αλλά ένα ακόμη τρίποντο έστειλε και πάλι τη διαφορά στο +5 (20-15) για να κλείσει η αναμέτρηση με το τελικό 20-16.

Δείτε το καθοριστικό τρίποντο των Ρουμάνων

Bogdan with in his veins for the @Tissot Buzzer Beater #3x3U18 pic.twitter.com/lxsNviaFFc

— FIBA3x3 (@FIBA3x3) 1 Σεπτεμβρίου 2018