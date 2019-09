Στην κορυφή των αθλητικών γεγονότων το ΕΚΟ All Star 2019

Τα Sports Marketing Awards διοργανώνονται από το Marketing Week της Boussias Communications, με σκοπό να υποστηρίξουν, να διαδώσουν και να προωθήσουν τις καλύτερες πρακτικές στην Επικοινωνία και το Marketing του εγχώριου αθλητικού οικοσυστήματος.

Το ΕΚΟ All Star Game 2019 επιλέχθηκε ανάμεσα σε πάρα πολλές υποψηφιότητες αθλητικών γεγονότων και συγκέντρωσε πολύ υψηλή βαθμολογία για την επιτυχημένη διοργάνωση από τον ΕΣΑΚΕ και τον ΠΣΑΚ της «Γιορτής του Επαγγελματικού Μπάσκετ» στο κατάμεστο από 6.000 θεατές Αλεξάνδρειο της Θεσσαλονίκης.

Με το βραβείο «Bronze» στην κατηγορία Best Sports Events έγινε η αρχή για τον ΕΣΑΚΕ, που συνεχίζει με ανανεωμένη δυναμική την προσπάθεια του να προσφέρει θέαμα και συγκινήσεις στους Έλληνες φιλάθλους από την Basket League και το ΕΚΟ All Star Game!

«Εκ μέρους του ΔΣ του ΕΣΑΚΕ και του ΠΣΑΚ θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε θερμά για την τιμή αυτή! To ΕΚΟ All Star Game είναι η μεγαλύτερη γιορτή του επαγγελματικού μπάσκετ στην Ελλάδα», δήλωσαν ο Άκης Κονδύλης, Marketing Manager του ΕΣΑΚΕ και η Μαρία Γκούμα, COO της Next Mile Ltd, και τόνισαν: «Στόχος του ΕΣΑΚΕ και του ΠΣΑΚ κάθε χρόνο είναι να τη βελτιώνουμε, να την εξελίσσουμε και να προσφέρουμε υπερθέαμα στους φίλους του μπάσκετ. Γι’ αυτό το λόγο, φέτος συνεργαστήκαμε με την εταιρία Next Mile Ltd, τους πλέον ειδικούς σε sport events. Κλείνοντας θέλουμε να ευχαριστήσουμε το Μεγάλο Χορηγό μας την ΕΚΟ, που είναι και η καρδιά αυτής της διοργάνωσης»!