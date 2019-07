Βασίλης Σπανούλης: Οι πιο... Kill Bill ερυθρόλευκες στιγμές του! (vids)

@spanoulis on skin! Soon mr Diamantidis n more!! #saketattoocrew @dermalizepro @sullenclothing @monsterenergy @saketattoocrew @hustlebutterdeluxe — at Sake Tattoo Crew Studio.

A post shared by Sake Tattoo Crew (@saketattoocrew) on Sep 16, 2016 at 9:26am PDT