Μετά την φετινή σεζόν που την πέρασε σε Τενερίφη και Μπανταλόνα, ο Αμερικανός γκαρντ έκανε το ταξίδι για την Κίνα.

Ο πρώην παίκτης των ΠΑΟΚ και Κύμης θα φορέσει την φανέλα της Wuhan και αυτή είναι η δεύτερη φορά που θα παίξει στο κινέζικο πρωτάθλημα, καθώς πέρυσι αγωνίστηκε στους Chongqing Sanhai Lanling.

Thaddus McFadden signed in Chinese NBL with Wuhan, his agent told Sportando.

McFadden has played with Tenerife and Badalona this past season

— Emiliano Carchia (@Carchia) 20 Ιουνίου 2019