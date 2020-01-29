BCL: Εντυπωσιακό TOP 5

Το ΒCL έφτιαξε το ΤΟP 5 από τα χθεσινά ματς και το αποτελέσμα είναι εντυπωσιακό.
Στην κορφή ο Ντάου της Ανβίλ.
Δείτε τις 5 κορυφαίες φάσεις
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 78vs
ΜΠAΜΠΕΡΓΚ 75
ΤΕΛΙΚΟ
UMANA REYER VENEZIA 52vs
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 70
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΟΚ 1vs
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΑΜΙΑ 1vs
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΕΡΚΥΡΑ 0vs
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 4
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΕ ΚΑΤΑΙΣΚAΚΗΣ 2vs
ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΞAΝΘΗ 2vs
ΟΦΗ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 1vs
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 2vs
ΑΡΗΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΕΚ 0vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 0
ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ -vs
ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΣΙΞΕΡΣ 115vs
ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΣΤΕΙΤ ΓΟΥΟΡΙΟΡΣ 104
ΤΕΛΙΚΟ
ΣAΡΛΟΤ ΧΟΡΝΕΤΣ 97vs
ΝΙΟΥ ΓΙΟΡΚ ΝΙΚΣ 92
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΟΡΟΝΤΟ ΡAΠΤΟΡΣ 130vs
ΑΤΛAΝΤΑ ΧΟΚΣ 114
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΛΙΒΕΛΑΝΤ ΚΑΒΑΛΙΕΡΣ 111vs
ΝΙΟΥ ΟΡΛΙΝΣ ΠΕΛΙΚΑΝΣ 125
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΕΜΦΙΣ ΓΚΡΙΖΛΙΣ 104vs
ΝΤΕΝΒΕΡ ΝAΓΚΕΤΣ 96
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΙΛΓΟΥΟΚΙ ΜΠΑΚΣ 151vs
ΟΥAΣΙΝΓΚΤΟΝ ΓΟΥΙΖΑΡΝΤΣ 131
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΑΙAΜΙ ΧΙΤ 101vs
ΜΠΟΣΤΟΝ ΣΕΛΤΙΚΣ 109
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤAΛΑΣ ΜAΒΕΡΙΚΣ 104vs
ΦΟΙΝΙΞ ΣΑΝΣ 133
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΛΕΙΚΕΡΣ -vs
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΚΛΙΠΕΡΣ -
GALATASARAY -vs
OΥΝΙΚΣ ΚΑΖAΝ -
ΟΛΝΤΕΝΜΠΟΥΡΓΚ -vs
GERMANI BAS. BRESCIA -
ΜΟΝΑΚΟ -vs
RYTAS -
ΠΑΡΤΙΖAΝ -vs
DARUSSAFAKA TEKFEN -
UNICAJA -vs
ΑΝΔΟΡΑ -
ΒΙΡΤΟΥΣ ΜΠΟΛΟΝΙΑ -vs
ΤΡΕΝΤΟ -
NIZHNY NOVGOROD -vs
GAZIANTEP -
LIETKABELIS -vs
SIG STRASBOURG -
ΤΟΥΡΚ ΤΕΛΕΚΟΜ -vs
POLSKI CUKIER TORUN -
ZARAGOZA -vs
ΠΑΟΚ -
ΧAΠΟΕΛ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ -vs
ΜΠΟΥΡΓΟΣ -
ΡAΣΤΑ ΒΕΧΤΑ -vs
ΑΕΚ -
ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΛ ΛΕΟΝΕΣΑ -vs
ΒΑΛΕΝΘΙΑ -
ΒΑΓΙΕΚAΝΟ -vs
ΒΙΓΙΑΡΕAΛ -
ΣΟΣΙΕΔAΔ -vs
ΟΣΑΣΟΥΝΑ -
ΡΕAΛ ΣΑΡΑΓΟΣΑ -vs
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ -
ΜΠAΝΤΑΧΟΘ -vs
ΓΡΑΝAΔΑ -
GALATASARAY -vs
CMS ARCADA GALATI -
BARKOM-KAZHANY LVIV -vs
ΧΙΠΟ ΤΙΡΟΛ ΟΥΝΤΕΡΧAΚΙΝΓΚ -
UNITED VOLLEYS -vs
ARKAS SPOR -
HAOK MLADOST -vs
ΛΙΝΤΕΜΑΝΣ ΑΛΣΤ -
ΜΟΝΤΕΝΑ -vs
ΟΣΤΡAΒΑ -
ΚΟΥΖΜΠΑΣ ΚΕΜΕΡΟΒΟ -vs
ACH ΛΟΥΜΠΛΙAΝΑ -
HALKBANK -vs
ΓΙΑΣΤΡΖΕΜΠΣΚΙ ΒΕΓΚΙΕΛ -
ΖΕΝΙΤ ΚΑΖAΝ -vs
VC GREENYARD MAASEIK -
VERVA WARSZAWA -vs
SL ΜΠΕΝΦΙΚΑ -
ΦΡΙΝΤΡΙΧΣAΦΕΝ -vs
OK VOJVODINA -
ΠΕΡΟΥΤΖΙΑ -vs
TOURS -
LIVE
ΝΑΔAΛ ΡΑΦΑΕΛ 0vs
ΤΙΕΜ ΝΤΟΜΙΝΙΚ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ANETT KONTAVEIT 0vs
ΧAΛΕΠ ΣΙΜΟΝΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
GARBINE MUGURUZA 2vs
ΠΑΒΛΙΟΥΤΣΕΝΚΟΒΑ ΑΝΑΣΤAΖΙΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
MATTEK-SANDS/MURRAY 2vs
ZHENG/VLIEGEN 0
ΤΕΛΙΚΟ
HSIEH/STRYCOVA 2vs
KREJCIKOVA/SINIAKOVA 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΑΒΡΙΝΚΑ ΣΤAΝΙΣΛΑΣ 1vs
ΖΒΕΡΕΦ ΑΛΕΞAΝΤΕΡ 3
ΤΕΛΙΚΟ
CHAN/CHAN 0vs
BABOS/MLADENOVIC 2
SWIATEK/KUBOT -vs
SHARMA/SMITH -
LIVE
ΜΙΟΒΕΝΙ 3vs
CS POPESTI LEORDENI 0
LIVE
ΧΙΜΙΚ ΝΟΒΟΜΟΣΚΟΒΣΚ 2vs
ΚΑΛΟΥΓΚΑ 0
LIVE
ΜΕΡAΝΙ ΜΑΡΤΒΙΛΙ 3vs
ΚΟΛΧΕΤΙ ΠΟΤΙ 0
LIVE
MLADA BOLESLAV II 2vs
FK ΒAΡΝΣΝΤΟΡΦ 1
LIVE
ΣΤΑΛ ΣΤAΛΟΒΑ ΒΟΛΑ 3vs
KORONA II KIELCE 1
LIVE
ΝΑΚΧΟΝ ΡΑΤΣAΣΙΝΑ 0vs
RATCHASIMA MAZDA 0
LIVE
ΣΟΚΟΛΟΦ 1vs
ΛΟΚΟ ΒΛΤAΒΙΝ 1
LIVE
CARTAGENA 0vs
DUDELANGE 0
LIVE
OFK BEOGRAD 0vs
ΜΠΟΥΝΤΟΥΚΝΟΣΤ ΝΤΟΜΠΑΝΟΦΣΚΙ 1
LIVE
ΒΙΤΕΜΠΣΚ 2vs
ΙΣΛΟΧ 1
LIVE
ΣΑΝΤΕΤΣΙΑ 0vs
ΠΟΥΣΖΚA ΝΙΕΠΟΛΟΜΙΣΕ 0
LIVE
ΖΑΓΚΛΕΜΠΙΕ ΣΟΣΝΟΒΙΕΤΣ 0vs
SPORT PODBREZOVA 0
LIVE
HIRNYK KRYVYI RIH 0vs
OLEKSANDRIA U21 0
LIVE
ΣΤΑΛ ΡΖΕΣΖΟΒ 0vs
ΜΟΤΟΕ ΛΟΥΜΠΛΙΝ 0
LIVE
NESEBAR 0vs
SOZOPOL 0
LIVE
ΣΑΝΑΤΑΤΕΑ ΚΛΟΥΖ 1vs
ZALAU 0
LIVE
ΣΕΝΙΤΣΑ 0vs
BANSKA BYSTRICA 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΑΧΤAΡ ΝΤΟΝΕΤΣΚ 0vs
ΠΡΟΛΕΤΕΡ ΝΟΒΙ ΣΑΝΤ 1
ΤΕΛΙΚΟ
SOUTH ADELAIDE 3vs
WESTERN STRIKERS 2
ΤΕΛΙΚΟ
TORPEDO ZHODINO 0vs
ΣΛΑΤΣΚ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ADELAIDE VICTORY 3vs
ΑΔΕΛΑΙΔΑ ΚΟΜΕΤΣ 5
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΣΕΡΝΟΜΟΡΕΤΣ 1vs
SUHAYA BALKA 1
ΠΟΧΡΟΝΙΕ -vs
ΚΟΜAΡΝΟ -
GZIRA UNITED -vs
ΝΤΟΥΝAΙΣΚΑ ΣΤΡΕΝΤΑ -
ΡΙΓΑ ΦΚ -vs
ZILINA -
ΡAΝΤΝΙΚ ΣΟΥΡΝΤΟΥΛΙΤΣΑ -vs
ΤΑΜΠΟΦ -
ΡΕΖΟΒΙΑ -vs
ΓΚΟΡΝΙΚ ΛΕΤΖΝΑ -
ΚΑΡΠAΤΙ -vs
ΣΛΟΒΑΝ ΜΠΡΑΤΙΣΛAΒΑΣ -
DINAMO PANCEVO -vs
FK BATAJNICA -
ΣΑΜΟΡΙΝ -vs
ΖΝΟΙΜΟ -
ΜΠΟΤΕΦ ΓΚΑΜΠAΛΟΒΟ -vs
ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΓΚΟΡΝΑ -
ΡAΝΤΕΡΣ -vs
ΒΕΙΛΕ -
ΜΠΕΛAΣΙΤΣΑ -vs
ΚΑΡΙAΝΑ ΕΡΝΤΕΝ -
BELASICA STRUMICA -vs
PLACKOVICA RADOVIS -
ΜΠΕΛΤΣAΤΟΦ -vs
ΤΙΤΣΙ 71 -
SCM ARGESUL PITESTI -vs
UNIREA BASCOV -
ΡΑΠΙΝΤ ΒΙΕΝΝΗΣ -vs
ΟΝΤΕΝΣΕ -
VIHREN SANDANSKI -vs
STRUMSKA SLAVA -
RABOTNICKI SKOPJE -vs
PIRIN BLAGOEVGRAD -
HIBERNIANS -vs
ΜΠΟΛΕΣΛΑΒ -
ΠΟΛΚΟΒΙΤΣΕ -vs
SLASK II WROCLAW -
ΛΟΥΝΤΟΓΚΟΡΕΤΣ -vs
ΚΑΙΡAΤ ΑΛΜAΤΙ -
ΟΛΙΜΠΙΑ ΛΙΟΥΜΠΛΙAΝΑ -vs
ΡΑΝΤΟΜΛΖΕ -
ΡΟΥΝΤΑΡ ΒΕΛΕΝΖΕ -vs
FK INDJIJA -
ΟΠAΒΑ -vs
ZLATE MORAVCE -
ΣΠAΡΤΑΚ ΣΟΥΜΠΟΤΙΤΣΑ -vs
AKADEMIJA PANDEV -
ΣΛAΒΙΑ ΣΟΦΙΑΣ -vs
ΣΕΡΕΝΤ -
ΣΖΟΛΝΟΝΚΙ -vs
III. KERULETI TUE -
ΜΑΣ ΤΑΜΠΟΡΣΚΟ -vs
DUKLA PRAHA -
KF ISTOGU -vs
ONIX BANJE -
ΠΙΑΣΤ ΓΚΛΙΒΙΤΣΕ -vs
ΣΑΧΤAΡ ΣΟΛΙΓΚΟΡΣΚ -
ΤΕΠΛΙΤΣΕ -vs
ΤΡΕΝΤΣΙΝ -
VITOSHA BISTRITSA -vs
SILEKS KRATOVO -
JOHOR DARUL TA`ZIM -vs
ZILINA -
SV GUNTAMATIC RIED -vs
ΝΙΤΡΑ -
NK ΤΡΙΓΚΛΑΒ -vs
FK INDJIJA -
METALAC GM -vs
FK TAKOVO -
ΛΟΥΝΤΟΓΚΟΡΕΤΣ -vs
ΚΑΙΡAΤ ΑΛΜAΤΙ -
ΛΙΝΖ ΛΑΣΚ -vs
ΣΙΛΚΕΜΠΟΡΓΚ -
ΚΡΑΚΟΒΙΑ -vs
FK SOCHI -
NK SESVETE -vs
DUGO SELO -
ΧΡΒAΤΣΕ -vs
ΣΙΜΠΕΝΙΚ -
ΤΣΣΚΑ ΣΟΦΙΑΣ -vs
ΓΕΟΝΜΠΟΥΚ -
ΛΕΦΣΚΙ ΣΟΦΙΑΣ -vs
ΠΙΟΥΝΙΚ ΕΡΕΒAΝ -
ΒΟΙΒΟΝΤΙΝΑ -vs
ΡΑΠΙΝΤ ΒΙΕΝΝΗΣ -
FK ΒΟΖΝΤΟΒΑΤΣ -vs
ΖΟΡΙΑ ΛΟΥΓΚAΝΣΚ -
VARDAR SKOPJE -vs
ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ -
ΝΤΙΝΑΜΟ ΜΠΡΕΣΤ -vs
ΣΛΟΒΑΝ ΜΠΡΑΤΙΣΛAΒΑΣ -
ΣΒΑΡΟΦΣΚΙ ΒAΤΕΝΣ -vs
VIKING -
Ο. ΓΚΡΟΥΝΤΖΙAΝΤΖ -vs
RADUNIA STEZYCA -
KOPER -vs
ΤΖAΡΝΤΑΝ -
GKS KATOWICE -vs
SLEZA WROCLAW -
ΓΙAΜΠΛΟΝΕΤΣ -vs
ΣΟΝΑΝ ΜΠΕΛΜAΡΕ -
ΒΙΣΛΑ ΠΟΥΛΑΒΙ -vs
ΤΣΕΛΜΙAΝΚΑ -
ΒΕΝΤΣAΙΣΕΛ -vs
ΘΙΣΤΙΝΤ -
ΝAΕΣΤΒΕΝΤ -vs
ΝΙΚΟΜΠΙΝΓΚ -
GRANICAR ZUPANJA -vs
ΤΣΙΜΠAΛΙΑ -
ΑΤΛAΝΤΑ ΓΙΟΥΝ. -vs
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΓΙΟΥΝ. -
ΣΠAΡΤΑ ΠΡAΓΑΣ Β` -vs
ΠΡΕΠΕΡΕ -
ΡAΠΕΡΣΒΙΛ-ΤΖΟΝΑ -vs
SCHAFFHAUSEN -
ΜΠΡAΜΠΡΑΝΤ -vs
ΣΚΙΒΕ -
ΣΟΚΟΛ ΜΠΡΟΖAΝΙ -vs
LITOMERICE -
ΝΤΟΥΜΠΡAΒΑ -vs
ZAGOREC -
DABAS -vs
ΚΙΣΚΟΥΝΦΕΛΕΓΚΙΧΑΖΙ -
ΖΙΧΛAΒΑ -vs
SK ΜΠΕΝΕΣΟΦ -
ΟΥΣΤΙ ΝΑΝΤ ΛAΜΠΕΜ -vs
SOUSA -
KAPFENBERGER SV -vs
ΑΛΕΡΧΕΙΛΙΝΓΚΕΝ -
LEOBENDORF -vs
ASK MANNERSDORF -
ΒΙΚΤΟΡΙΑ ΑΣΧAΦΕΝΜΠΟΥΡΓΚ -vs
ΜΠAΓΕΡΝ ΑΛΖΝAΟΥ -
SIEGBURGER -vs
ΜΠΕΡΓΚΙΣ ΓΚΛAΝΤΜΠΑΧ -
PENZUGYOR -vs
BDO HAASRODE LEUVEN -
ΚΛAΝΤΝΟ ΒΟΛΕΙΜΠΑΛ ΣΖ -vs
ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ Σ.Π. -
VK CEZ KARLOVARSKO -vs
MUNICIPAL ZALAU -
ΜΠΙΣΤΡΙΝΑ ΝΙΤΡΑ -vs
ΡΕΝ -
SAAREMA VK -vs
ΟΥΝΙΚAΧΑ ΑΡΟΥΚΑΣΟΥΡ ΑΛΜΕΡΙΑ -
ALURON VIRTU CMC -vs
ΣΠΟΡ ΤΟΤΟ -
OK MLADOST KASTELA -vs
ALLIANZ MILANO -
MONTPELLIER -vs
SAMEN. LYCURGUS -
Δείτε τις 5 καλύτερες φάσεις του BCL, με την κορυφή να έχει καρφωματάρα.
Το ΒCL έφτιαξε το ΤΟP 5 από τα χθεσινά ματς και το αποτελέσμα είναι εντυπωσιακό.
Στην κορφή ο Ντάου της Ανβίλ.
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