Σαντ - Ρος: Ο game changer της ΑΕΚ! (pic & vids)

Είναι γεγονός πως ο Κουβανός φόργουορντ των «κιτρινόμαυρων» έχει παρουσιαστεί φέτος πιο βελτιωμένος στο παρκέ και πως διανύει μια πολύ καλή σεζόν.

Ακόμα και στην άσχημη επιθετικά του βραδιά, θα βοηθήσει την «Βασίλισσα» κάνοντας όλα τα υπόλοιπα και πολλές φορές θα αλλάξει και τον τρόπο παιχνιδιού, προς όφελος της ομάδας.

Γι' αυτό το λόγο, η επίσημη ιστοσελίδα του Basketball Champions League τον συμπεριέλαβε στους παίκτες - game changers, αναφέροντας:

«Αν πάρετε το κυριολεκτικό νόημα του "Πολυτιμότερου Παίκτη" κι έπειτα δείτε τον τρόπο που παίζει η ΑΕΚ, είναι πολύ δύσκολο να διαφωνήσετε πως ο Σαντ-Ρος είναι ο MVP της ΑΕΚ φέτος. Ο Σαντ-Ρος είναι αυτός που μαρκάρει τον καλύτερο παίκτη των αντιπάλων και εκτελεί ελεύθερα τρίποντα. Διανύει την καλύτερη σεζόν της καριέρας του. Αυτό που έχει αλλάξει το παιχνίδι του, με αποτέλεσμα να βοηθήσει την ΑΕΚ να αλλάξει το παιχνίδι της, είναι η εξέλιξή του σε ένα σταθερό πλέι μέικερ. Ο Σαντ-Ρος έχει κατά μέσο όρο 4.8 ασίστ ανά αγώνα στο BCL μέχρι στιγμής. Είναι ο κορυφαίος της ΑΕΚ σε ασίστ και παράγει το 29% αυτών».

Στην ίδια λίστα είναι και οι Μαρσελίνιο Χουέρτας (Τενερίφη) και Τόνι Ρότεν (Άνβιλ).

@Huertas09 , @TWroten_LOE & Howard Sant-Roos are changing the game - and in some cases, changing their own game - on the court! #BasketballCL https://t.co/mkGOk9nySu

Howard Sant-Roos is not only a great scorer, with 13.7 points, 54.5 percent from the field & 46.4 percent from three, he's also the main defensive weapon for @aekbcgr. Here's your n° in the #BasketballCL MVP race! pic.twitter.com/dV0l7x6pqX

— Basketball Champions League (@BasketballCL) November 27, 2019