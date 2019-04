Aντίστροφά μετράμε για το Final 4 του BCL (3/5).

Οι διοργανωτές δημοσίευσαν ένα όμορφο promo video για τις μάχες που έρχονται.

Μπολόνια, Αντβερπ, Μπάμπεργκ και Τενερίφη θα διεκδικήσουν το τρόπαιο.

One week to go, get ready for the #BasketballCL #FinalFour! pic.twitter.com/ZXoqLk0aDT

