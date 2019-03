Θύμισε... Τζον Κόρφα ο Κράβιτς (vid)

Η Βίρτους ήλθε ισόπαλη με τη ΛεΜάν στη Γαλλία με σκορ 74-74 κι έτσι η πρόκριση στα προημιτελικά του Basketball Champions League θα ξεκαθαρίσει στην Μπολόνια (13/3, 21:30).

Από την πλευρά του, ο Σέρβος πρώην σέντερ του Πανιωνίου και του Ρεθύμνου μέτρησε 11 πόντους και 4 ριμπάουντ, σουτάροντας με το ένα χέρι από τη γραμμή των βολών και θυμίζοντας το στιλ του Τζον Κόρφα.

Only one hand needed for @Dejan_Kravic to make his free throw.#BasketballCL #Road2Final4 @VirtusBo pic.twitter.com/K4rpvBZvf4

— Basketball Champions League (@BasketballCL) 5 Μαρτίου 2019