Η ομάδα της Πάτρας ήταν τρομερά άστοχη στο πρώτο 20λεπτο (2/9τρ.)και βρέθηκε και με 16 πόντους πίσω στο σκορ (36-20, 17'). Στο δεύτερο μέρος, όμως, «εμφανίστηκε» στο παρκέ, είχε ευστοχία και πήρε ένα σημαντικό «διπλό», που την έφερε στην δεύτερη θέση του Δ' Ομίλου.

Μπατζίμ (16π.), Σπαν (15π.) και Μπέγκιτς (12π.,13ρ.) έκαναν την «ζημιά» στους παίκτες του Μάκη Γιατρά.

Το ματς

Ο Προμηθέας ήταν... αγνώριστος στο πρώτο μέρος, καθώς από την αρχή του ματς ήταν τρομερά άστοχος, με αποτέλεσμα να φτάσει στο 27.78% στα δίποντα (5/18) και στο 22.2% στα τρίποντα (2/9) στο ημίχρονο. Αυτό έδωσε το δικαίωμα στην Ολίμπια Λιουμπλιάνας να προηγηθεί από νωρίς (13-5, 4'), μέχρι που έφτασε και στο +16 στο 17' (36-20), για να κάνει το 38-26 (20'), έχοντας υπεροχή στα ριμπάουντ (23-16).

Στην τρίτη περίοδο, η ομάδα της Πάτρας έβγαλε αντίδραση, βρήκε λύσεις από τα 6.75μ και με επιμέρους 9-22 πέρασε μπροστά (47-48, 25'). Η Ολίμπια πήρε ξανά... κεφάλι (53-48, 26'), αλλά τα δύο τρίποντα του Λίποβι «ξέραναν» τους αντιπάλους.

Τσαϊρέλης και Σαλούστρος πέτυχαν μεγάλα τρίποντα (65-69, 34'), με τον πρώτο να βάζει ένα ακόμα για το 72-76 (37'). Το φάουλ του «Τσάι» στον Μπατζίμ ευτυχώς δεν έγινε έμμεσο, αφού ο παίκτης της Ολίμπια δεν σκόραρε, αλλά έβαλε 2/2 βολές (76-77), με τους Γκίκα και Μέιερ να διαμορφώνουν το τελικό 76-80 από την γραμμή των βολών.

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ: Ο Προμηθέας άρχισε το ματς με 2/9 τρίποντα και 16 ριμπάουντ (20'), αλλά το ολοκλήρωσε με 12/25 και 37, αντίστοιχα. Επίσης, στις δύο πρώτες περιόδους είχε 26 πόντους και μόνο στην 3η σημείωσε 34.

ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ: Ο Μέιερ ήταν κορυφαίος με 18 πόντους (3/5τρ.), 6 ριμπάουντ.

ΑΦΑΝΕΙΣ «ΗΡΩΕΣ»: Όντουμ (10π.), Τσαϊρέλης (10π.), Λίποβι (10π.,7ρ.), Γκίκας (8π., 6ασ.) και Σαλούστρος (8π., 7ρ.).

ΠΕΡΑΣΕ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΚΟΥΜΠΗΣΕ: Ο Λάζιτς είχε μόλις 2 πόντους σε περίπου 32 λεπτά.

ΣΗΜΕΙΟ-ΚΛΕΙΔΙ: Τα τρίποντα των Λίποβι, Τσαϊρέλη και Σαλούστρου στο τέλος κράτησαν τον Προμηθέα στο παιχνίδι.

ΤΙ ΠΕΤΑΝΕ: Ο Προμηθέας το κακό ξεκίνημα, η Ολίμπια την ευκαιρία να κάνει νίκη στην έδρα της.

Τα δεκάλεπτα: 22-15, 38-26, 58-60, 76-80.

