Ο Κόνιαρης ξεπέρασε τον εαυτό του! (vid)

Στον λογαριασμό της στο twitter, η ΚΑΕ ΠΑΟΚ απέδωσε τα εύσημα στον νεαρό γκαρντ σημειώνοντας ότι οι 12 πόντοι που σημείωσε, αποτελούν προσωπικό ρεκόρ σε σύνολο 41 ευρωπαϊκών αγώνων.

Η ανάρτηση και το βίντεο του ΠΑΟΚ

Career high for Antonis Koniaris in the game #PAOK VS Fribourg. Τhe talented Greek guard scored 12 points, more than any other in his 41 games in European competitions @BasketballCL @EuroLeague and @EuroCup #koniaris #stats pic.twitter.com/8Ir0oL3MjX

— PAOK BC (@PAOKbasketball) 16 Νοεμβρίου 2018