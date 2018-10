Αποθεώθηκε ο Γιαννάκης στη Γερμανία! (vid)

Η Μπάμπεργκ επικράτησε της λιθουανικής Λιετκαμπέλις με 82-77 για την 4η αγωνιστική του Basketball Champions League (Ράις 23π.) παρόντος του Παναγιώτη Γιαννάκη, ο οποίος παρακολούθησε διά ζώσης την αναμέτρηση στην Brose Arena.

Μάλιστα πριν από το τζάμπολ ανακοινώθηκε το όνομά του στα μεγάφωνα του γηπέδου και δέχτηκε το θερμό χειροκρότημα των Γερμανών φιλάθλων.

The Dragon Panagiotis Giannakis is in Bamberg! #BasketballCL

https://t.co/KYh4DMj8fh pic.twitter.com/k50GJfvhQM

— Basketball Champions League (@BasketballCL) 31 Οκτωβρίου 2018