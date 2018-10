Ο δις πρωταθλητής στο ΝΒΑ με τους Χιτ και πρώην παίκτης της Μακάμπι αγωνίστηκε για πρώτη φορά στο BCL, έχοντας καθοριστική συμβολή στην εκτός έδρας νίκη της Αβελίνο επί της Νίζνι.

Για την ακρίβεια, μέτρησε 34 πόντους με 7/8 βολές, 9/17 δίποντα και 3/9 τρίποντα, 7 ασίστ, 5 ριμπάουντ, 5 λάθη, 2 κλεψίματα και 28 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης στα 46:13 που έμεινε στο παρκέ!

Παρεμπιπτόντως, ο Κόουλ πήρε τα 26 εκ των 77 σουτ της Αβελίνο ενώ σε ό,τι αφορά τον Ντεμέτρις Νίκολς, ο πρώην άσος του Παναθηναϊκού είχε 14 πόντους και 9 ριμπάουντ σε 45:32. Για τη Νίζνι, ο Κέντρικ Πέρι είχε 25 πόντους, 7 ριμπάουντ και 6 ασίστ σε 36:28 συμμετοχής.

Τα δεκάλεπτα: 19-23, 41-40, 52-57, 75-75 κ.α., 90-90 α' παρ., 93-100 β' παρ.

Here are the highlights of the amazing game in Nizhny Novgorod! #BasketballCL

https://t.co/M1B5Xi1FmR pic.twitter.com/rEOMC1QQx3

— Basketball Champions League (@BasketballCL) 9 Οκτωβρίου 2018