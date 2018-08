Ο 28χρονος Αμερικανός φόργουορντ υπέγραψε μονοετές συμβόλαιο με την λιθουανική ομάδα.

Την τελευταία τετραετία αγωνιζόταν στους Φράπορτ Σκάιλαϊνερς και πέρυσι είχε κατά μέσο όρο 8.4 πόντους και 4.5 ριμπάουντ ανά αγώνα.

#Lietkabelis signed one year deal with Mike Morrison from @skyliners1999 Welcome to the family! #KasdienNorimeDaugiau pic.twitter.com/0InZOT5Ves

— BC Lietkabelis (@BCLietkabelis) 11 Αυγούστου 2018