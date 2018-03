Μποστ: «Θα ανακάμψουμε»! (pic)

Ο Αμερικανός πόιντ γκαρντ πέτυχε 9 πόντους με 2/5 βολές και 3/13 σουτ εντός πεδιάς στα 25:31 που έμεινε στο παρκέ για την Στρασμπούρ που ηττήθηκε με 78-69 και καλείται να ανατρέψει την κατάσταση στην έδρα της για να προκριθεί στο Final 4.

«Δύσκολη εκτός έδρας ήττα ωστόσο έρχεται το επόμενο παιχνίδι στο Στρασβούργο. Θα ανακάμψουμε! Σας υπόσχομαι ότι θα παίξω καλύτερα...» ήταν το μήνυμα του Μποστ στο Twitter.

Tough one on the road but guess what next game in Strasbourg. And we gone bounce back. I promise you I’ll play better don’t even trip .

— Dee Bost (@1DBost) 28 Μαρτίου 2018