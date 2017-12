'Ενα μεγάλο «διπλό» πανηγύρισε η ΑΕΚ στην Μαδρίτη και... αναθέρμανε τις ελπίδες της για πρόκριση στην επόμενη φάση της ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

Στη νίκη αυτή συνέβαλλε για ακόμα μια φορά ο αρχηγός της, Ντούσαν Σάκοτα, ο οποίος μέτρησε 20 πόντους (5/6δ., 3/6τρ., 1/1β.), 1 ριμπάουντ και 1 τάπα, σε 22:13.

Απολαύστε το σόου του!

#DusanSakota finished with 20pts (67% FG) in @AEKBCgr huge win in ! #BasketballCL pic.twitter.com/LrMboDOnkw

— #BasketballCL (@BasketballCL) 14 Δεκεμβρίου 2017